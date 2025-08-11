Detenido un hombre en Granada por robar joyas mediante el método del tirón a mujeres mayores en portales

GRANADA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Sur de Granada han detenido en dicho distrito a un hombre de 27 años como presunto responsable de dos robos con violencia a mujeres de avanzada edad mediante el método del tirón que tuvieron lugar en portales de viviendas.

Según han informado desde dicha comisaría, el autor buscaba la forma de colarse en los portales previamente a la llegada de las víctimas, residentes en los edificios, y aprovechaba su vulnerabilidad para robarles objetos de joyería por el método del tirón.

Desde la Policía Judicial se realizaron pesquisas que pudieron determinar su identidad y posterior detención. La investigación permitió averiguar que esta persona había vendido numerosos objetos similares en una tienda de compra venta y segunda mano, posiblemente obtenidos en similares hechos delictivos. Se han podido recuperar muchos de estos objetos para ser devueltos a sus víctimas.

Los hechos se venían produciendo durante las últimas semanas en portales de viviendas residenciales en la zona de Avenida de América y aledaños, hasta que, gracias a la intervención de los agentes de la Comisaría Sur de Granada, se ha podido detener al supuesto responsable y devolver las joyas a sus propietarias, han reiterado.

El modus operandi consistía en sustraer joyas mediante el método del 'tirón' en los portales de acceso a bloques de viviendas, a personas de edad avanzada, con problemas de salud, dificultando de este modo un posible reconocimiento del autor por parte de las víctimas.

Las últimas dos víctimas de las que se tiene constancia y se recibió denuncia eran una mujer de 92 años con falta de movilidad que le hacía estar postrada en silla de ruedas; y una señora de 52 años que también sufrió el mismo hecho delictivo.

El Grupo de Delincuencia Urbana Sur estableció un dispositivo para la localización de este individuo y, pocos días después, ha podido reconocerlo sin ningún género de dudas después de una investigación minuciosa y entrevistarse con las víctimas. En el momento de su detención esta persona portaba dos medallas y una cadena de oro, que presuntamente habría obtenido como botín en su último golpe.

La investigación además permitió averiguar que esta persona supuestamente habría vendido numerosos objetos similares en una tienda de segunda mano, posiblemente obtenidos en hechos delictivos similares. Se tiene constancia de al menos una decena de piezas de joyería involucradas en estas transacciones. Muchas de estas joyas han sido localizadas e identificadas, por lo que han podido ser recuperadas por las víctimas.

También se ha averiguado que el pasado año vendió diversas joyas y una tableta, por lo que el grupo está haciendo las gestiones oportunas para averiguar su procedencia. Esta persona ha sido acusada de dos delitos de robo con violencia y ya ha pasado a disposición judicial.