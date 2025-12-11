Un detenido y un investigado acusados de cinco robos en explotaciones agrícolas de Bujalance (Córdoba)

Efectos recuperados por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

BUJALANCE (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Bujalance (Córdoba) a una persona y ha investigado a otra, ambos conocidos por sus amplios antecedentes policiales, como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza en explotaciones agrícolas, donde sustrajeron diversos efectos valorados en unos 10.000 euros, ubicadas en dicho término municipal.

Según informa la Benemérita en una nota, el pasado mes de octubre se denunciaron en el Puesto de la Guardia Civil de Bujalance una serie de robos ocurridos en diferentes fincas agrícolas, donde se sustrajero numerosa maquinaria agrícola que se encontraba dispuesta para el inminente comienzo de la campaña olivarera.

Tras tener conocimiento de los hechos denunciados, uno de los equipos Roca de la Guardia Civil de Córdoba inició una investigación para el total esclarecimiento de los mismos, la identificación, localización y, en su caso, detención de los presuntos autores.

Las gestiones practicadas y el análisis de la información obtenida hasta ese momento permitieron a los guardias civiles obtener indicios de que parte del material sustraído en las fincas pudieran estar oculto en varias naves ubicadas en la localidad de Bujalance. El avance de la investigación permitió identificar a los presuntos autores y averiguar la ubicación exacta de estas naves, procediéndose al registro de las mismas.

En su interior se localizó numerosa maquinaria agrícola, entre la que se encontraban varios vibros, sopladoras, bombas de agua, hidrolimpiadoras y numerosas herramientas, así como gran cantidad de sacos llenos de legumbres cuyo pesaje asciende a 2.000 kilos, siendo todo ello intervenido tras comprobarse que provenían de los robos investigados. Una vez recuperado el material, valorado en un total de 10.000 euros, fue entregado a sus legítimos propietarios.

Los agentes, tras finalizar la fase de investigación, consiguieron vincular como presuntos autores de los robos a dos vecinos de Bujalance, siguiendo con la fase de explotación de la operación, en donde se realizó un dispositivo de localización de los mismos que ha concluido con la detención de uno de ellos y la investigación del otro, ambos como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza en las cosas. El detenido, el investigado y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.