Un detenido y un investigado en Córdoba tras interceptar un paquete con clorhidrato de metanfetamina

Archivo - Agente de Policía Nacional. - POLICÍA - Archivo

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón e investigado a un segundo como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en el marco de una investigación desarrollada conjuntamente con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, que ha permitido interceptar un envío postal que contenía sustancia estupefaciente, concretamente clorhidrato de metanfetamina.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la operación se inició a mediados del mes de enero, cuando una empresa de paquetería detectó un paquete sospechoso que fue retenido tras comprobarse que en su interior se ocultaba dicha sustancia.

Ante estos hechos, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Córdoba solicitó la colaboración del grupo de investigación especializado en tráfico de drogas de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Córdoba, estableciéndose un dispositivo conjunto para esclarecer los hechos.

Como resultado de la investigación, el día 23 de enero los agentes identificaron al destinatario del envío interceptado, quien ha sido detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Durante el operativo también se identificó a una segunda persona relacionada con los mismos hechos.

En total, se han intervenido ocho gramos de clorhidrato de metanfetamina, evitando con ello que la sustancia llegara al mercado ilícito y supusiera un grave riesgo para la salud pública.