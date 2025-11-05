Detenido un joven acusado de 13 delitos de daños y robos en vehículos en Villanueva de la Reina (Jaén)

Cuartel de la Guardia Civil en Villanueva de la Reina - GUARDIA CIVIL

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil han detenido a un joven de 20 años, vecino de Andújar (Jaén), acusado de 13 delitos de daños, hurto y robo con fuerza en interior de vehículos estacionados en Villanueva de la Reina (Jaén).

La investigación se inició tras varias denuncias de ciudadanos, que durante la madrugada del día 1 al 2 del pasado mes de octubre, habían sufrido daños y robos en sus coches.

Los agentes tras realizar las indagaciones correspondientes y el análisis de las pruebas obtenidas durante las inspecciones oculares, lograron identificar y detener al presunto autor de los hechos.

Las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Andújar.