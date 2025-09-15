Detenido un joven tras un robo con violencia de mil euros que la víctima acababa de sacar del cajero en Granada

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 19 años como presunto responsable de un robo con violencia en Granada a un ciudadano de 39 años, tras haberle al parecer empujado contra la puerta de un portal en el momento en que usaba las llaves para entrar, apoderándose de un monedero con 1.000 euros en metálico que acababa de sacar de un cajero.

Tras ser perseguido por la víctima, los policías consiguieron que saliese del inmueble donde se había introducido para así poder detenerle. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este lunes.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 17,30 horas en una calle del distrito Centro. Fue en ese momento cuando una patrulla policial, de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y garantizar la seguridad ciudadana, fue enviada por la Sala del 091 allí, donde, al parecer, una persona había sido víctima de un robo.

Una vez en el lugar, tras encontrase con la víctima, esta relató cómo, momentos antes, había sido abordado por la espalda por un individuo desconocido en el momento en el que se disponía a abrir un portal.

Fue entonces cuando dicho individuo le habría empujado "con gran fuerza haciendo que se golpease con la puerta". Aprovechando la sorpresa, el presunto autor le habría sustraído un monedero con 1.000 euros en billetes que acababa de sacar de un cajero, huyendo a continuación del lugar a la carrera.

El presunto autor fue perseguido por la víctima durante un trecho, hasta llegar a un portal en el que se refugió. El perseguidor pudo acceder al edificio, ya que el portal se encontraba abierto, viendo a continuación cómo el asaltante se "introducía en una vivienda ubicada en la segunda planta", dando aviso a los agentes.

Una vez allí, los policías convencieron al presunto autor para que saliera, llevando a cabo su detención en ese mismo momento, tras ser reconocido sin ningún género de duda por la víctima, allí presente.