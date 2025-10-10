Detenido un joven por tráfico de drogas en las fiestas patronales de Pozoblanco (Córdoba)

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a un varón de 18 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras un control en el interior del recinto ferial con motivo de las fiestas patronales de la localidad cordobesa.

Según ha informado la Benemérita, el joven mostraba una actitud esquiva ante la presencia de los agentes, de modo que tras identificarlo, los agentes comprobaron que portaba varias bolsitas que, según el mismo, se trataba de MDMA. Así, al tener indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo por el lugar donde se hallaba, por encontrarse la sustancia perfectamente dosificada para su venta, así como por la cantidad de droga aprehendida, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Además, el Instituto Armado, dentro del dispositivo de seguridad desplegado durante la feria de Pozoblanco, así como en ejecución del Plan de Prevención de Consumo de Droga en zonas de Ocio, ha formulado 23 denuncias por tenencia y consumo de drogas en la vía pública, así como otras dos denuncias por tenencia de armas blancas durante las fiestas patronales.