Detenido en Linares (Jaén) un joven de 24 años con 13 requisitorias judiciales para entrar en prisión

JAÉN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a un hombre de 24 años y nacionalidad española, fugitivo de la justicia desde enero de 2024. Tenía numerosos antecedentes por robos con fuerza, extorsión, estafa, contra la salud pública y organización criminal y le constaban hasta 58 requisitorias judiciales en vigor en el territorio nacional, 13 de ellas para su ingreso en prisión.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local linarense, en colaboración con Sistemas Especiales de la Comisaría Provincial de Málaga, han efectuado el arresto en la denominada operación Cajero-2, según ha informado este viernes el CNP.

El hombre se había fugado de la justicia en enero de 2024, cuando fue investigado por el Grupo de Estupefacientes de Linares en la operación Cajero por delitos de extorsión y amenazas graves. Entonces, fueron detenidas otras dos personas, pero no él, después de huir a Elda (Alicante).

Los agentes del citado grupo tuvieron información de que había regresado al domicilio familiar de Linares a finales del año pasado, por lo que intensificaron las labores de búsqueda. Se establecieron numerosas vigilancias sobre el inmueble donde podría estar el detenido, siendo localizado.

Los familiares cercanos eran los encargados de las labores de contra vigilancia, así como de introducir en el domicilio comida preparada, comestibles y bebida.

Los agentes lo localizaron en una habitación o cobertizo en la terraza de la vivienda, "ubicado estratégicamente para, en caso de entrada en ella, tener una vía de escape rápida a través de los tejados, como ya ocurrió durante la operación Piruleta por un delito de tráfico de drogas".

La Policía Nacional solicitó al Juzgado de Instrucción número 3 de Linares el mandamiento de entrada en el domicilio para su detención, que fue autorizada, de manera que se articuló un operativo policial de madrugada.

El joven fue interceptado en la terraza de la vivienda, en actitud vigilante y haciendo uso de unos prismáticos. Los agentes accedieron a ella por los tejados colindantes, evitando así su huida. De hecho, intentó escapar por el tejado hasta la zona trasera del inmueble, donde se encuentra un arroyo.

Tras la detención en una "compleja" operación y una vez finalizadas las diligencias policiales, se procedió a su traslado e ingreso en prisión, dando cumplimento a las requisitorias judiciales mencionadas.