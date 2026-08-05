Detenido por narcotráfico en Granada un joven que tuvo que ser operado de urgencia tras ingerir 25 'bellotas' de hachís

Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido dentro de un centro hospitalario de Granada a un varón de 20 años de edad como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas tras haber ingerido 20 "bellotas" de hachís. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido dentro de un centro hospitalario a un varón de 20 años de edad como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas. Esta persona habría ingresado en urgencias por una obstrucción intestinal como consecuencia de la ingesta de 25 "bellotas" de hachís. Allí se produjo su detención y custodia hasta que pudo ser intervenido quirúrgicamente. Una vez dado de alta, ha quedado en libertad y tendrá que comparecer ante la autoridad judicial.

Según el relato policial difundido en un comunicado, los hechos se produjeron a media tarde cuando desde un centro hospitalario de la capital granadina se informó a la Sala Cimacc 091 del ingreso de un varón con un dolor abdominal agudo. Esta persona habría derivado desde el centro médico de Loja y, tras unas pruebas radiológicas, se habrían detectado unos cuerpos extraños en su estómago que podrían ser "bellotas" de hachís.

Una patrulla policial se desplazó hacía el hospital y, tras entrevistarse con el personal sanitario, corroboraron los hechos con la observación de las pruebas radiológicas. Por ese motivo se le detuvo por un delito de tráfico de drogas, comenzando en ese momento la custodia hospitalaria. A este tráfico de sustancias estupefacientes transportadas en el interior del cuerpo de personas se le conoce en el argot policial como "muleros" o "boleros".

Tras esperar el tiempo prudencial para que el detenido pudiera expulsar la droga de forma natural y no conseguirlo, el personal médico determinó la necesidad de intervenir quirúrgicamente a este varón. En la operación se extrajeron 25 "bellotas" del estómago de esta persona, alcanzando un peso total entre todas de 260 gramos.

El detenido, de 20 años de edad, ya fue ingresado en otra ocasión este mismo año por las mismas causas. Después de su alta hospitalaria ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.