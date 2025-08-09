Detenido en Palma del Río (Córdoba) como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida

PALMA DE RÍO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Palma del Río (Córdoba), de 48 años de edad, como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida y uno de falsificación de documento mercantil; asimismo, ha investigado a otro vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de receptación.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil, a través de una denuncia presentada el pasado mes de diciembre de 2024, en el Puesto del Palma del Río, que el destinatario de un paquete que contenía un teléfono móvil, afirmaba haberlo recibido vacío.

Asimismo, los agentes han podido saber a través de otras tres denuncias recibidas los pasados meses de enero, marzo y junio de 2025, que los mismos hechos se habían repetido, no habiendo recibido los destinatarios el teléfono móvil que habían comprado. El valor de los efectos sustraídos asciende a más de 3.000 euros.

Ha detallado que las primeras investigaciones permitieron averiguar que la persona encargada de la entrega y reparto de dichos teléfonos, era la misma, por lo que los investigadores de la Guardia Civil centraron sus sospechas sobre él y tras obtener indicios suficientes de que presuntamente se había apropiado indebidamente del contenido de los paquetes, procedieron a su detención como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida y un delito de falsificación de documento mercantil.

Por otro lado, la Guardia Civil ha investigado a otro vecino de la localidad, de 38 años, como presunto autor de un delito de receptación de uno de los móviles sustraídos. El detenido, el investigado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.