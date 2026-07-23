Detenido en Pozoblanco (Córdoba) por robar de un tirón una cadena de oro a una mujer de 74 años

Guardia Civil en Pozoblanco. - GUARDIA CIVIL

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco (Córdoba) a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras supuestamente arrebatar de un fuerte tirón una cadena de oro a una mujer de 74 años, que sufrió lesiones leves en el cuello.

Según informa la Benemérita, la actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil desarrolla dentro del Plan Mayor Seguridad, orientado a reforzar la protección de las personas mayores y prevenir hechos delictivos que puedan afectar a este colectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado día 3 de julio, cuando la víctima caminaba por una calle de Pozoblanco. En ese momento, un varón se aproximó a ella simulando solicitar indicaciones para localizar una gasolinera mientras le mostraba un teléfono móvil y, aprovechando la cercanía, le arrebató de un fuerte tirón la cadena de oro con un portafotos que llevaba al cuello, provocándole lesiones leves antes de huir corriendo del lugar.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició inmediatamente una investigación encaminada al esclarecimiento del robo y detención del presunto autor, logrando con las primeras gestiones obtener una descripción física del mismo, si bien no fue posible determinar inicialmente su identidad.

Las labores de investigación y la vigilancia discreta desarrolladas por los agentes del Puesto de Pozoblanco, permitieron identificar al presunto autor de los hechos el pasado día 5 de julio, procediendo a la detención del mismo como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, con resultado de lesiones leves para la víctima. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.