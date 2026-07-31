Detenido como presunto autor de robos con fuerza en comercios de Motril (Granada) de madrugada

Archivo - Imagen de la comisaría de la Policía Nacional en Motril. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Motril (Granada) a un hombre de 50 años con una treintena de antecedentes previos como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un comercio de ropa deportiva y de otro la noche anterior en una perfumería.

Los hechos, por los que ya ha sido puesto a disposición judicial, se produjeron a altas horas de madrugada cuando, a través de la central de alarmas, se dio aviso a la Policía Nacional para que acudiera a un establecimiento de ropa deportiva donde, presuntamente, se habría producido un acceso no permitido.

Al llegar al lugar los agentes observaron la persiana metálica del establecimiento levantada y las hojas correderas de cristal separadas, habiendo sido forzadas ya que no funcionaban con normalidad.

Allí también se personó la encargada del establecimiento, comprobando en el interior de la tienda que habían desvalijado un perchero entero con 15 artículos valorados en casi 300 euros, así como que había desaparecido la cartera de uno de los empleados.

Esta misma encargada de la tienda fue quien interpuso la pertinente denuncia con la que se inició la investigación sirviéndose de medios técnicos y audiovisuales. Gracias a estos recursos, se pudo determinar las características de la persona que habría sido responsable del robo.

Se trataba además de la misma persona que, la noche anterior, habría llevado presuntamente a cabo un hecho de similares características en una perfumería de la localidad motrileña. Dos noches más tarde y con estos hechos tan recientes, las patrullas que se encontraban de servicio realizaron con reiteración batidas por la zona con la finalidad de prevenir nuevos robos y poder localizar al autor de los hechos.

Gracias a esta labor a las 4,30 horas, un indicativo policial localizó en el sector a dos individuos que, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida arrojando varios objetos entre los vehículos.

Al ser interceptados pudieron reconocer a uno de ellos como la persona que habría robado en la tienda unas horas antes. El otro, de 41 años, fue trasladado también a dependencias policiales a efectos de identificación.

El detenido por los robos en comercios de las últimas noches se trata de un varón de 50 años conocido por las autoridades por cometer numerosos robos con fuerza y delitos contra el patrimonio.