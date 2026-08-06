Detenido en Priego de Córdoba con 79 gramos de cocaína ocultos en un espray de pintura

Envase de pintura en espray donde ocultaban cocaína. - GUARDIA CIVIL

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenirle 79 gramos de cocaína ocultos en un compartimento de doble fondo habilitado en un envase de pintura en espray.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la actuación se produjo mientras una patrulla de Seguridad Ciudadana prestaba servicio por la localidad, cuando los agentes observaron un ciclomotor cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, modificó bruscamente su trayectoria con maniobras encaminadas a eludir el control.

Ante esta actitud, los guardias civiles identificaron al conductor e inspeccionaron el vehículo. Durante el registro, hallaron seis envases metálicos de pintura en espray comprobando que, uno de ellos, disponía de un elaborado sistema de doble fondo mediante una tapa roscada que ocultaba tres envoltorios con una sustancia en polvo de color blanquecino.

La prueba orientativa de detección de sustancias estupefacientes confirmó que se trataba de cocaína, arrojando un peso total de 79 gramos, por lo que los agentes de la Guardia Civil detuvieron al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública, interviniendo igualmente la droga, 220 euros de dinero en efectivo y el ciclomotor utilizado. El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.