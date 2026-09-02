Un detenido tras las quejas de un usuario de un autobús metropolitano de Granada por consumir hachís a bordo

Un detenido por la Policía Local y puesto a disposición judicial tras las quejas de un usuario del autobús metropolitano por consumir hachís a bordo. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA
GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser captado por la Policía Local de Granada con hachís después de que un usuario del servicio de transporte público trasladara una queja respecto a este individuo por consumo de drogas a bordo del autobús.
Así lo ha dado a conocer la Policía Local de Granada en una publicación en sus redes sociales, en la que narra que un viajero habitual de una línea de transporte metropolitano trasladó al cuerpo municipal de seguridad su preocupación por olor a hachís, consumo de estupefacientes, y sensación de inseguridad durante los trayectos.
Una de las patrullas de barrio del cuerpo se encargó de realizar inspecciones aleatorias en la línea de transporte, y en la primera de ellas constataron un fuerte olor a hachís que había en el autobús. Ante la evidencia, solicitaron el apoyo de la Unidad Canina (K9).
El K9 no tardó en localizar y señalar a la persona que portaba la sustancia estupefaciente; y la cantidad intervenida motivó la detención del sujeto y la instrucción de diligencias por un posible delito contra la salud pública, quedando a disposición judicial.