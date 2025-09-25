Detenido por robar 600 euros de la caja registradora de un local de ocio del centro de Granada

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito de hurto acusado de robar 600 euros en metálico de la caja registradora de un local de ocio del centro de Granada durante un descuido del personal que atendía el negocio.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, la investigación se inició cerca de las 17.30 horas tras la llamada de un ciudadano que alertaba del hurto de la recaudación de un local de ocio, hasta el que se desplazó una patrulla para recabar información sobre el posible autor.

Los agentes averiguaron que el presunto autor había aprovechado que los camareros del local habían salido para atender a los clientes que estaban en la zona de terraza, quedando la caja registradora sin vigilancia, para introducirse de manera disimulada detrás de la barra. A continuación, abrió la caja donde se guardaba la recaudación del local y se apropió del dinero allí guardado, un total de 600 euros en metálico.

La investigación policial permitió obtener una descripción completa del individuo, lo que permitió comenzar su búsqueda de inmediato. Horas más tarde, una patrulla de servicio en el distrito Centro le localizó cuando deambulaba por una céntrica avenida de dicho distrito. Tras registrar sus pertenencias, los agentes le intervinieron 133 euros que portaba en metálico y fue trasladado hasta dependencias policiales. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.