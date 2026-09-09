Un detenido por robo de maquinaria de campo del interior de todoterrenos en Guadalcanal (Sevilla)

Un agente del equipo ROCA de la Guardia Civil en una foto de archivo - GUARDIA CIVIL

GUADALCANAL (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras dos por un delito continuado de robo con fuerza cometido en el término municipal de Guadalcanal (Sevilla). La investigación, iniciada por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil en Cazalla de la Sierra, comenzó tras la presentación de varias denuncias donde se alertaba de una serie de robos de esa naturaleza.

Los presuntos autores actuaban con un 'modus operandi' bien definido: se desplazaban a zonas donde se encontraban estacionados vehículos todoterreno, fracturaban los cristales para acceder a su interior y sustraían en pocos minutos todo tipo de herramientas y maquinaria de trabajo empleada en las labores del campo, explica en un comunicado.

En el mismo tramo horario, los agentes tuvieron conocimiento del asalto a una vivienda de campo aislada dentro del citado término municipal. En este inmueble, tras forzar una ventana lateral, los autores lograron llevarse enseres domésticos de valor.

Con las pruebas recabadas, el operativo culminó con la detención de un individuo y la investigación formal de otros dos como supuestos coautores de un delito continuado de robo con fuerza.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y los investigados, han sido puestas a disposición de Juzgado de Instrucción del partido judicial de Cazalla de la Sierra.