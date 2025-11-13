Detenido por siete robos con fuerza en comercios de Colón y Ciudad Jardín en Córdoba

Archivo - Agente de la Policía Nacional junto a un furgón policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de siete delitos de robos con fuerza cometidos en la segunda quincena del mes del octubre en distintos establecimientos comerciales ubicados en las inmediaciones de la Plaza Colón y de Ciudad Jardín, en la capital cordobesa.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el primero de los hechos ocurrió a mediados de octubre, cuando se denunció en dependencias policiales la comisión de un robo con fuerza en un comercio de Ciudad Jardín, que sucedió de madrugada cuando estaba cerrado al público y sustrayeron dinero en efectivo, así como otros objetos que se encontraban en el interior.

Días más tarde, también de madrugada, alertaron de que dos personas estaban intentando, nuevamente, acceder al interior del mismo establecimiento, personándose inmediatamente un indicativo policial en el lugar de los hechos, observando que la persiana mecánica había sido forzada y la caja registradora abierta.

En otro de los hechos denunciados, el propietario de un comercio ubicado en Ciudad Jardín fue alertado de que la puerta de su local se encontraba forzada, comprobando, una vez en el lugar, que la persiana exterior estaba a medio abrir, la puerta interior forzada y abierta y el interior revuelto.

PLAZA COLÓN

Por otra parte, a finales de octubre, agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento del intento de comisión de varios robos de madrugada en establecimientos comerciales situados en las inmediaciones de la Plaza Colón.

Tras ello, una patrulla policial se personó en los comercios afectados, comprobando que en uno de ellos habían accedido al interior, mientras que en el resto no se había conseguido entrar, causando daños en el exterior, al forzar la persiana o la puerta de acceso.

Realizadas las gestiones pertinentes, los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor de los hechos y, fruto de las investigaciones, concluyeron que, al coincidir los hechos en fecha, 'modus operandi', horario y encontrándose los lugares próximos en distancia, existen indicios suficientes para atribuir la autoría de los siete delitos de robos con fuerza al ahora detenido.