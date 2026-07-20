Un detenido por tener a la venta 899 carcasas de móviles falsificadas en una tienda de Granada

Carcasas de móvil falsificadas intervenidas en Granada. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, tras una actuación desarrollada en un establecimiento dedicado a la venta de accesorios de telefonía móvil ubicado en la capital granadina.

Durante la inspección, llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Calahonda el pasado 1 de noviembre de 2025, se localizaron 899 carcasas de teléfonos móviles correspondientes a una conocida marca, guardadas en varias cajoneras situadas detrás del mostrador, dispuestas para su venta al público, aunque no visibles.

Ante los indicios de que dichos artículos pudieran tratarse de falsificaciones y, por lo tanto, vulnerar los derechos de propiedad industrial e intelectual, los agentes procedieron a su intervención cautelar y a la extracción de muestras para su remisión a la representación legal de la citada marca tecnológica.

Tras la recepción del informe pericial solicitado, que concluyó sin lugar a dudas la falsedad de las carcasas intervenidas, los agentes de la PAFIF llevaron a cabo las diligencias oportunas y trataron de localizar para investigar al presunto responsable del establecimiento, el cual al parecer se encontraba en el extranjero, hasta que finalmente el pasado 16 de julio fue localizado e investigado, ya en España, por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial.