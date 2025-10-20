Detenido un varón y una mujer con 860 gramos de marihuana en su coche en Hinojosa del Duque (Córdoba)

Marihuana intervenida en Hinojosa del Duque a un hombre y a una mujer. - GUARDIA CIVIL

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Hinojosa del Duque (Córdoba) a un hombre de 36 años y a una mujer de 30 años de edad como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras localizar en el interior de su vehículo con 860 gramos de marihuana.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes observaron en un punto de verificación de personas y vehículos, establecido en dicha localidad, un turismo, que resultó sospechoso a los guardias civiles, de cuyo interior se desprendía un fuerte olor a marihuana.

Tras parar el vehículo e identificar a sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, los guardias civiles comprobaron que, del interior del mismo, se desprendía un fuerte olor a marihuana. Ante ello, lo registraron y localizaron tres cajas que contenían gran cantidad de marihuana, que tras su pesaje arrojó un peso de 860 gramos, que fue intervenida.

Ante este hallazgo, los guardias civiles procedieron a la detención de estas dos personas por un delito de tráfico de drogas. Los detenidos, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.