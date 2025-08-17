Detenido un varón de nacionalidad extranjera por incendiar una iglesia en la pedanía de El Pozuelo, en Albuñol (Granada)

Archivo - Imagen de archivo, un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBUÑOL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este domingo a un hombre de nacionalidad por provocar un incendio en una iglesia de El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol (Granada), según han informado fuentes oficiales a Europa Press.

El fuego ha tenido lugar sobre las 15,00 de esta tarde, concretamente en la iglesia de Santiago, ubicado en la pedanía de El Pozuelo en dicha localidad granadino, que ha sido provocado intencionadamente a manos de un varón del que aún se desconocen más datos.

A raíz de ello, el Arzobispado de Granada ha lamentado y trasladado "su firme condena" por este suceso a través de un comunicado, donde ha detallado que "una persona se encerró en el templo, provocando intencionadamente importantes daños materiales y contra los sentimientos cristianos".

Además, la institución religiosa ha indicado que "algunas personas han resultado heridas al intentar evitar los daños mencionados" y ha agradecido "el esfuerzo y riesgo" de la Guardia Civil y Bomberos que se han desplazado para extinguir el fuego.

"Este Arzobispado pide a las autoridades competentes, a quienes en justicia incumbe, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley", ha manifestado. Asimismo, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas y las intenciones que han llevado al presunto autor a incendiar este recinto de carácter religioso.