Detenido un vecino de Luque (Córdoba) con más de 1,2 kilos de marihuana en su vehículo

LUQUE (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que viene desarrollando en la provincia de Córdoba contra el tráfico de drogas, ha detenido a un vecino de Luque como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras encontrar en su coche más de 1,2 kilos de marihuana.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, los agentes observaron en un punto de identificación de personas y vehículos, establecido durante un servicio de Seguridad Ciudadana por el casco urbano de la localidad de Luque, un vehículo que resultó sospechoso a los guardias civiles, por lo que decidieron pararlo e identificar a su conductor.

Tras parar el vehículo e identificar a su conductor, que resultó ser un vecino de la localidad de 37 años de edad, los guardias civiles procedieron al registro del vehículo, lo que permitió localizar en su interior dos cajas de grandes dimensiones que contenían marihuana, que fue intervenida.

La marihuana intervenida, tras su pesaje, alcanzó un peso de 1.255 gramos. Ante ello, los guardias civiles procedieron a la detención del conductor del vehículo, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El detenido, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.