Detenido en Villa del Río (Córdoba) por robar en un domicilio y en un establecimiento

Archivo - Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Villa del Río. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Villa del Río (Córdoba) como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, uno mediante escalo en el interior de una vivienda habitada y otro cometido en un establecimiento hostelero del mismo municipio, donde sustraía, principalmente, productos alimentarios y dinero en efectivo.

Según informa la Benemérita en una nota, tras recoger los agentes de Villa del Río varias denuncias por robos el pasado mes de agosto, agentes constataron que todas poseían un 'modus operandi' similar. Concretamente se trataba de robos en inmuebles y sustracciones de gasoil en camiones de empresas de la localidad, cometidos con un patrón muy similar y en zonas muy concretas. Por ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo para esclarecer los hechos, haciéndose cargo de las actuaciones uno de los equipos ROCA de la Comandancia de Córdoba.

El patrón de actuación del presunto responsable consistía en acceder a los inmuebles siniestrados mediante escalo o el forzamiento de las ventanas para, posteriormente, sustraer del interior del inmueble principalmente productos alimentarios y dinero, llegando a ser sorprendido 'in fraganti' en el interior de un domicilio mientras ejecutaba uno de los robos, siendo detenido por ese hecho a principios de septiembre.

Posteriormente, la investigación y las gestiones complementarias llevadas a cabo por los guardias civiles permitieron recabar los indicios necesarios para vincular a esta misma persona con la autoría del otro robo con fuerza cometido en un establecimiento hostelero de la localidad, procediendo a mediados de septiembre a una segunda detención por este delito. La persona detenida junto, con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en los juzgados de guardia de Montoro (Córdoba).