Detenido en Villacarrillo (Jaén) tras ser acusado múltiples robos y hurtos en el municipio

Archivo - La investigación la ha llevado a cabo la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil han detenido a un vecino de Villacarrillo (Jaén) de 54 años como presunto autor de ocho delitos contra el patrimonio cometidos en dicha localidad. Entre los artículos sustraídos se encuentran seis bicicletas de alta gama.

La investigación se inició tras la comisión de varios hechos delictivos ocurridos en el municipio de Villacarrillo, consistentes en hurtos, algunos de ellos perpetrados en el interior de vehículos, así como un robo con fuerza en las cosas cometido en el interior de un trastero.

Las investigaciones desarrolladas permitieron identificar al presunto autor y esclarecer siete delitos de hurto y un delito de robo con fuerza en las cosas. Al detenido le constan numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza.

Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.