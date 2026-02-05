Detenidos en Granada tres fugitivos buscados por las autoridades judiciales españolas y venezolanas

Un agente junto a un vehículo de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de La Policía Nacional en Granada ha detenido a dos varones y una mujer, de entre 39 y 41 años, de nacionalidades española y venezolana, que estaban siendo buscados por las autoridades españolas y venezolanas.

Los dos primeros detenidos estaban siendo buscados por las autoridades judiciales de Caracas por un delito de estafa continuada y asociación, hechos cometidos en el pasado año 2023.

Teniendo en cuenta que dicho delito lleva aparejada una condena de treinta años de prisión, ambos detenidos decidieron abandonar el país para no acabar encarcelados.

Según las informaciones aportada por la Udyco Central estos fugitivos podrían estar ocultándose en la provincia de Granada, lo que dio comienzo a la investigación que ha concluido con la detención y puesta a disposición de ambos.

El tercer detenido, un español de 41 años con numerosos antecedentes policiales y un amplio historial delictivo, estaba siendo buscado por las autoridades judiciales españolas desde el año 2023.

Los motivos de esta búsqueda tenían como objetivo su ingreso en prisión por los delitos de tenencia de armas, municiones y explosivos y de blanqueo de capitales, encontrándose también imputado por un segundo delito de tenencia de armas.

Para poder detener a este individuo ha sido necesario el desarrollo de varios dispositivos policiales encaminados a su localización y detención. Durante la ejecución del último de estos dispositivos, a finales de la pasada semana, se consiguió este objetivo.

En el desarrollo del mismo este individuo agredió a los agentes e intentó huir a la carrera en dos ocasiones, siendo finalmente interceptado y trasladado hasta dependencias policiales.

Por este motivo ha sido imputado, además, por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Por decreto de la autoridad judicial este individuo ya ha ingresado en prisión.