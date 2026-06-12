Los detenidos en la operación por narcotráfico en Linares (Jaén) comienzan a prestar declaración ante el juez

Agentes en el entorno de los juzgados de Linares durante la declaración de varios de los detenidos en la operación contra el narcotráfico. - EUROPA PRESS

JAÉN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La veintena de detenidos en el marco de una operación de la Policía Nacional contra el narcotráfico en Linares (Jaén), entre los que se encuentran cuatro agentes de este cuerpo, ha comenzado a pasar a disposición judicial este viernes.

A lo largo de la mañana, han prestado declaración seis de los arrestados, presuntamente vinculados a diversos clanes de la zona dedicados al tráfico de drogas, según fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press.

Se espera que por la tarde prosigan las declaraciones, con la previsión, además, de que los cuatro agentes --todos ellos miembros del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Linares-- sean los últimos en pasar por el juzgado linarense, donde hay una importante presencia policial.

Cabe recordar que la operación, dirigida por la Unidad de Asuntos Internos, arrancó simultáneamente el pasado miércoles con registros en la barriada de Arrayanes y en despachos policiales por una supuesta trama de narcotráfico en la que inicialmente aparecen implicados varios agentes.

El operativo tiene en el punto de mira a clanes que operan tanto en Linares como en la Estación de Linares-Baeza y otros municipios cercanos de la provincia. Desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), se confirmaron los arrestos, que ascienden ya a 22, aunque sin facilitar más información por estar la operación abierta.