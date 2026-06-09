Detenidos en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) por robo y receptación de maquinaria agrícola valorada en 4.000 euros

Herramientas recuperadas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) a cuatro personas, dos de ellas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza de maquinaria, valorada en unos 4.000 euros, en una explotación agrícola y las otras dos por un supuesto delito de receptación.

Según informa la Benemérita en una nota, la denominada operación 'Grisu-Delanava-26' se inició tras tener conocimiento de una denuncia del propietario de una finca ubicada en el término municipal de Alcaracejos (Córdoba) en el Puesto de la Guardia Civil de la localidad también cordobesa de Espiel.

La persona perjudicada explicó cómo autores desconocidos aprovecharon la ausencia del denunciante de su propiedad para acceder a la misma. Una vez en el interior, estos forzaron la entrada de varias estancias que el denunciante usaba como almacén de material, de donde sustrajeron herramientas agrícolas como sopladoras, vareadoras, desbrozadoras, una radial, varias garrafas de aceite de motor y multitud de otro tipo de materiales y herramientas, con una valoración total superior a los 4.000 euros.

En este contexto, la Guarida Civil realizó una inspección ocular 'in situ', lo que permitió obtener los primeros indicios sobre los hechos, pasando entonces la investigación al Equipo ROCA (equipos cuyo objetivo principal es prevenir e investigar los delitos que ocurren en el entorno rural, especialmente en explotaciones agrícolas y ganaderas) que la Guardia Civil de Córdoba tiene desplegado en esa demarcación.

Tras el análisis de la información obtenida en las primeras gestiones practicadas, los agentes centraron las investigaciones en varias personas que pudieran estar relacionadas con los hechos, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia discreta sobre uno de los domicilios vinculados a los sospechosos.

Así las cosas, los agentes detectaron un vehículo, tipo pick-up, cargado con herramientas y maquinaria. Al proceder a la identificación de sus ocupantes y revisar la carga transportada, éstos no pudieron acreditar la legítima procedencia de los efectos, motivo por el que se procedió a su inmediata intervención, pudiendo reconocer posteriormente el perjudicado, sin ningún género de dudas, la maquinaria intervenida como la sustraída en su explotación agrícola días antes.

La operación establecida por la Guardia Civil ha logrado, además de esclarecer un delito de robo con fuerza en explotación agrícola y detener a dos personas como presuntas autoras del mismo y a otras dos por un supuesto delito de receptación, recuperar la totalidad de la maquinaria sustraída para devolverla a su legítimo propietario. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.