Detienen en Palma del Río (Córdoba) dos veces en 15 días a un hombre por diez delitos de robo

Dos agentes de la Guardia Civil junto al detenido. - GUARDIA CIVIL

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, con la colaboración ciudadana y de la Policía Local de Palma del Río (Córdoba), ha detenido a una persona dos veces en 15 días y ha esclarecido diez delitos contra el patrimonio, entre ellos varios hurtos y robos con fuerza en viviendas, vehículos y edificios de uso público, cometidos en dicha localidad.

Según informa la Benemérita en una nota, en la mañana del pasado 6 de agosto, efectivos de la Policía Local de Palma del Río sorprendieron 'in fraganti' al ahora detenido cuando trataba de acceder a la iglesia de la Asunción con la intención de sustraer objetos de su interior, haciendo entrega seguidamente del detenido a la Guardia Civil, que asumió la instrucción de las diligencias y la investigación de los hechos.

Las investigaciones posteriores desarrolladas por la Guardia Civil permitieron, tras cotejar denuncias previas y analizar los 'modus operandi' utilizados por el presunto autor, esclarecer otros cuatro delitos contra el patrimonio (robos y hurtos) cometidos en domicilios y vehículos.

Entre ellos destaca el cometido en el Palacio de Portocarrero, inmueble de gran valor patrimonial y cultural para la localidad, cuyos efectos fueron recuperados en su mayor parte y devueltos a sus legítimos propietarios.

El avance de las investigaciones desarrolladas posteriormente a su puesta a disposición judicial permitió, nuevamente, su detención como presunto autor de otros cinco delitos contra el patrimonio cometidos en viviendas de la localidad. El detenido, tras detectar la presencia de la Guardia Civil en la zona, emprendió la huida y se ocultó en una vivienda, logrando los agentes su detención.

Estas actuaciones constituyen un nuevo ejemplo del compromiso permanente de los agentes de la Guardia Civil de Palma del Río y de la eficaz coordinación entre los distintos Cuerpos policiales. Su labor diaria de vigilancia, prevención e investigación resulta esencial para proteger a los vecinos, sus viviendas y el patrimonio común, especialmente en el ámbito rural, donde la presencia cercana del Puesto de la Guardia Civil es una garantía de seguridad y tranquilidad.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que la seguridad es un compromiso de todos y que su colaboración resulta fundamental para construir un entorno más seguro, tal y como ha quedado reflejado en esta actuación.