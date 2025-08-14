Detienen en Puente Genil (Córdoba) a tres hombres por golpear a otro con una barra de hierro y robarle 350 euros

Un guardia civil, junto a su vehículo, en uno de los accesos a Puente Genil. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil (Córdoba) a tres hombres, con residencia en la localidad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una plaza del municipio, donde supuestamente golpearon a otro hombre con una barra de hierro y un palo para robarle los 350 euros que portaba.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos a través de una denuncia presentada en el Puesto Principal de Puente Genil, trasladándose los agentes al lugar donde se había cometido el robo y, tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de lo ocurrido y la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Las investigaciones practicadas, unidas a los datos aportados en la denuncia, permitieron identificar a los presuntos autores, que resultaron ser tres personas de nacionalidad extranjera, los cuáles, tras obtenerse indicios suficientes de su implicación en el robo, fueron detenidos el pasado 5 de agosto, como presuntos autores de un delito de robo con intimidación.