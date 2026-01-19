La DGT inicia una campaña para la vigilancia del transporte escolar hasta el día 23 de enero en Andalucía

Vehículos en carretera. Imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia este lunes y hasta el próximo viernes, 23 de enero, una campaña para la vigilancia del transporte escolar en Andalucía.

Según ha informado la DGT en una nota, mantendrá activa en las carreteras andaluzas esta campaña para el control y vigilancia de los vehículos dedicados al transporte escolar y de menores, con el fin de "comprobar que éstos cumplen la normativa establecida para este tipo de transporte".

Así, durante el dispositivo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil verificarán, entre otras cosas, el uso del cinturón de seguridad, velocidad, alcohol y otras drogas, autorizaciones y documentos tanto del vehículo como del conductor. También prestarán especial atención a la conducción, respecto a la velocidad, consumo de alcohol y drogas, tiempo de conducción o minoración del descanso o la presencia en el interior de personas encargadas del cuidado de los menores, cuando así proceda.

En el último operativo de estas características que se desarrolló en la comunidad, en noviembre de 2025, fueron denunciados 455 vehículos sobre 756 controlados en las carreteras andaluzas, lo que supone que "más de la mitad, en concreto el 60,2%, incumplía algún precepto de seguridad en la conducción".

En concreto, del 10 al 14 de noviembre de 2025, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil formularon un total de 1.057 denuncias sobre esos más de 400 vehículos, principalmente por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar (322 denuncias) y por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada (221), tal como exige la ley.

Por otro lado, desde el curso escolar 2007-2008, todos los vehículos dedicados al transporte escolar deben cumplir los requisitos que se recogen en el RD 443/2001 de 27 de abril sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. En él se establecen diversos requisitos, como la obligatoriedad de que los menores vayan acompañados en el autobús por una persona debidamente cualificada, la antigüedad máxima de los vehículos destinados a este tipo de pasajeros, el seguro de responsabilidad civil ilimitado o la obligatoriedad de llevar señal de transporte escolar, entre otros, de singular importancia.

De este modo, "la mayoría de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o en los instantes inmediatos y en muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción del menor, del conductor del transporte escolar o de los acompañantes", ha concluido.