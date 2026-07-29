La DGT prevé 1,22 millones de desplazamientos en Andalucía durante el fin de semana y activa la Operación '1º de agosto'

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes 31, a las 15,00 horas, la Operación Especial de Tráfico '1º de Agosto', dispositivo que engloba el fin de semana y que se prolongará hasta las 24 horas del domingo, 2 de agosto, para "atender y garantizar la seguridad vial durante los uno de los periodos de mayor intensidad circulatoria del verano".

Según ha concretado el Ejecutivo en una nota, esta es el segundo de los cuatro dispositivos especiales que ha diseñado la DGT con motivo de la Operación de Tráfico Verano 2026, uno de los periodos con mayor movilidad del año y en el que se prevén hasta el 6 septiembre en Andalucía 23,4 millones de movimientos, 11,43 millones en julio y 11,98 millones en agosto.

En esta ocasión, además es previsible que una parte de esos viajes se adelanten al jueves, puesto que la posibilidad de teletrabajar el viernes en determinados sectores puede favorecer que muchos ciudadanos inicien sus vacaciones con antelación y distribuyan mejor sus desplazamientos. El aumento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde a la coincidencia de tres flujos de tráfico, en concreto, el relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Además, seguirá la afluencia de vehículos tanto portugueses como magrebíes, estos últimos hacia las zonas de embarque. Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una "elevada intensidad circulatoria".

Entre las medias de regulación previstas figuran la habilitación de carriles reversibles y adicionales en determinados puntos, la recomendación de itinerarios alternativos para descongestionar las vías, la suspensión temporal de obras en carretera y restricciones a determinados vehículos y eventos que puedan afectar a la circulación. Todas estas medidas pueden consultarse en el siguiente enlace 'https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendacio...'.

Para reforzar la vigilancia y control del tráfico, desde los Centros de Gestión de Tráfico --con sede en Málaga y Sevilla-- se trabajará durante las 24 horas del día, dando especial servicio antes, durante y después de cada operación especial, "gracias a los más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que realizarán las labores de supervisión, regulación e información".

En Andalucía, se dispone además de dos sedes de medios aéreos --helicópteros y drones-- que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda la comunidad y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias.

Además, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico, en toda la red interurbana de carreteras andaluzas, prestando "especial atención" a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.

En esta segunda operación especial del verano, las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.

Además, las carreteras españolas, y especialmente en Andalucía, se registrará un "considerable incremento del tráfico de vehículos con matrícula extranjera", cuyos conductores no están habituados a los itinerarios por los que circulan. Una parte importante corresponde a la Operación Paso del Estrecho (OPE), con una previsión de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos que atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

Con el fin de garantizar la fluidez y la seguridad de estos desplazamientos, la DGT mantiene un dispositivo específico en coordinación con el resto de los organismos implicados, que incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata.

En estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal. Además, está activo el Sistema de Información de Fronteras, con más de 2.400 paneles de mensaje variable a lo largo de toda la ruta y están desplegadas más de 2.000 cámaras que permiten conocer con antelación los tiempos y ritmo de llegada de vehículos a los puertos.

En total, participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios, en un operativo que implica a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

En los últimos años viene siendo habitual que las salidas y los retornos se realicen de forma escalonada, concentrándose un importante número de desplazamientos en fines de semana y en los primeros días de cada mes, con destino principales como segundas residencias, zonas de montaña y turística de la costa, principalmente Andalucía y Levante, y espacio de acampada. En el retorno, el flujo predominante de tráfico será en sentido hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos.

Paralelamente, se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal, intensificando la vigilancia del tráfico y la información de servicio en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos que se desplazarán desde Europa al país vecino. Por otro lado, éste será el primer verano con obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo.

Desde el pasado 1 de enero debe utilizarse este dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz, sino de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los paneles de mensajería variable situados en las carreteras. De este modo, se facilita que puedan adoptar medidas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera.

Asimismo, el Gobierno central ha considerado que la implantación de la V-16 conectada está suponiendo un salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras. Gracias a la transmisión automática de información en tiempo real, la plataforma DGT 3.0 dispone de una visión "mucho más completa y actualizada de lo que sucede cada día en la red viaria".

Por otro lado, la DGT ha recomendado antes de iniciar el viaje, planificarlo por la ruta más segura "para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras". Desde las redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011 se informará de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir. Todo el dispositivo establecido, así como consejos de circulación, se pueden consultar en 'www.dgt.es'.

Como novedad, está disponible el teléfono 018, de asistencia a aquellas personas que sufran directa o indirectamente un siniestro de tráfico. Este servicio gratuito y confidencial de atención se presta en más de cincuenta idiomas, es accesible a personas con discapacidad y está disponible entre las 8,00 y las 21,00 horas para "ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después del siniestro".

Así, la Operación Verano 2026 estará integrada en una Primera Operación Especial de verano entre el 3 al 5 de julio; Operación Especial 1 de agosto, del 31 de julio al 2 de agosto; Operación Especial 15 de agosto, del 14 al 16 de agosto; Operación Retorno del verano, del 28 al 31 de agosto.