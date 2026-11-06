Diez detenidos y 60 kilos de picadura intervenidos al desarticular un ente dedicado al tráfico de tabaco en Andalucía

Tabaco intervenido en una operación en Andalucía - GUARDIA CIVIL DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a diez personas e investiga a otras cinco al desarticular una organización dedicada al contrabando de tabaco en Andalucía, una operación en la que además han sido intervenidos 60 kilos de picadura y 150.000 cajetillas.

La investigación comenzó al detectar la comercialización de cajetillas de tabaco de contrabando en distintos establecimientos de Marbella (Málaga), en concreto en un garaje empleado como punto de distribución del tabaco a distintos puntos de la costa malagueña.

Los agentes identificaron así a las personas que suministraban el tabaco, una familia con antecedentes por hechos similares afincados en la localidad cordobesa de Santaella que almacenaban el tabaco en La Carlota.

Los mismos realizaban repartos a diario de grandes cantidades de tabaco a las provincias de Málaga, Almería, Cádiz, Huelva y Córdoba.

El almacén central de la organización se encontraba en una finca de Écija (Sevilla).

Los agentes pudieron intervenir un vehículo con 11.250 cajetillas y 60 kilos de picadura de tabaco de contrabando.

Así las cosas, tras recibir la preceptiva autorización judicial, se realizaron registros en las localidades de Marbella, Santaella, La Carlota y Écija.

En el registro de Marbella se incautaron 500 cajetillas para ser distribuidas en kioscos. En la finca de Santaella, se intervinieron 27.273 cajetillas en el interior de tres vehículos que se encontraban preparados para su distribución entre las distintas provincias.

En la finca de La Carlota se incautaron otras 110.028 cajetillas y en la finca de Écija se intervino una máquina destinada al entubado de los cigarrillos.

En la operación han sido detenidas diez personas, y se ha investigado a otras cinco, todas por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la propiedad industrial.

La investigación ha sido realizada por agentes de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y la Policía Nacional.