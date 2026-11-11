Diez detenidos en Andalucía por quema de contenedores y atentado contra la autoridad en la huelga general

Piquetes en la Alhambra a favor de la huelga general. A 11 de noviembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). La Alhambra de Granada ha logrado abrir al público en torno a las once de la mañana tras la dispersión de los piquetes informativos a favor de - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a diez personas por incidentes producidos en Andalucía durante la huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre en las provincias de Granada, Almería y Málaga.

Las primeras horas de la jornada de huelga convocada por los sindicatos por el acceso a la vivienda y la mejora de los salarios ha dejado cuatro detenidos en Málaga por incendio de contenedores y pintadas, según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press.

En Granada dos personas que integraban un piquete han sido detenidas en la mañana de este miércoles en el entorno de los accesos de la Alhambra por tratar de impedir el acceso a su puesto a trabajadores del conjunto monumental, que ha abierto sus puertas con retraso tras disolverse los piquetes.

En Almería la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas durante la madrugada de este miércoles por daños ocasionados en empresas inmobiliarias de la Avenida Cabo de Gata, en la zona costera de El Zapillo, acusados de haber realizado pintadas e inutilizado cerraduras con pegamentos.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia".

La orden de Interior es garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.