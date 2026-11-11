Cuatro detenidos por daños en negocios inmobiliarios de Almería durante la jornada de huelga general

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas durante la madrugada de este miércoles por daños ocasionados en empresas inmobiliarias de la Avenida Cabo de Gata de Almería, en la zona costera de El Zapillo, donde habrían realizado pintadas e inutilizado cerraduras con pegamentos.

Fuentes policiales han indicado que los arrestos se han practicado sobre las 5,00 horas, cuando dos patrullas realizan tareas de prevención en el marco del dispositivo por la jornada de huelga general promovida por los sindicatos de clase y el Sindicato de Inquilinas.

En este sentido, los agentes advirtieron la presencia de tres mujeres y un varón quienes habrían realizado pintadas con botes de pintura en spray e inutilizaban la cerradura de una inmobiliaria con silicona o pegamento.

Según se desprende de la actuación policial, los identificados, a quienes se les intervino el material reconocieron haber realizado este mismo tipo de acciones en otros cuatro negocios de la zona. A los cuatro se les investiga por delitos de daños y coacciones.