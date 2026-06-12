Diez motos náuticas denunciadas por navegar en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo

La Guardia Civil denuncia en Almuñécar a los pilotos de diez motos náuticas por navegar en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo - GUARDIA CIVIL

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha denunciado a los pilotos de diez motos náuticas detectadas frente a la playa de Cantarriján, en La Herradura, término municipal de Almuñécar, dentro de los límites del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado, que detalla que la intervención fue realizada por agentes del Servicio Marítimo Provincial de Granada durante un servicio de vigilancia del litoral y de control de actividades náuticas en espacios naturales protegidos.

Las motos náuticas fueron localizadas en aguas interiores marinas, agrupadas a escasa distancia de la playa, en una zona sometida a restricciones específicas por su especial valor ambiental.

Tras la comprobación de los hechos, los agentes identificaron a los pilotos y extendieron el acta-denuncia correspondiente por presuntas infracciones a la normativa de espacios naturales protegidos de Andalucía.

La actuación se centra en tres conductas principales: la navegación de motos náuticas en el interior del espacio protegido, la presencia de embarcaciones o artefactos náuticos a motor dentro de las distancias restringidas respecto de la línea de costa y la permanencia o fondeo fuera de los espacios expresamente habilitados.

El expediente ha sido remitido a la autoridad competente para la valoración de los hechos y, en su caso, la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

MARO-CERRO GORDO

El Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo constituye uno de los enclaves litorales más singulares del litoral andaluz. Su ámbito incluye una amplia superficie marina y terrestre entre los municipios de Almuñécar y Nerja, en las provincias de Granada y Málaga, respectivamente, con acantilados, calas, fondos rocosos y comunidades biológicas de especial interés.

Precisamente por esa fragilidad ambiental, la navegación recreativa y determinadas actividades náuticas se encuentran sometidas a una regulación específica.

La Guardia Civil mantiene dispositivos de vigilancia en el litoral granadino para prevenir conductas que puedan afectar a la conservación de los espacios protegidos y para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, marítima y de seguridad.

Este tipo de actuaciones permite detectar usos no autorizados, informar a los usuarios del mar y poner los hechos en conocimiento de la administración competente cuando puedan constituir infracción.

Desde la Guardia Civil se recuerda a los usuarios de motos náuticas y embarcaciones de recreo la necesidad de consultar previamente la normativa de navegación y las limitaciones ambientales de cada zona, especialmente en espacios protegidos, calas, acantilados y áreas con fondos marinos sensibles. El desconocimiento de las restricciones no exime de la responsabilidad administrativa que pueda derivarse de su incumplimiento.

La actuación ha quedado documentada en el acta-denuncia correspondiente y ha sido elevada a la autoridad competente en materia de espacios naturales protegidos.