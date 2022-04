Dimiten representantes de la corriente crítica en Ejecutiva de Más País Andalucía y se ausentarán de asamblea del sábado

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La corriente crítica de Más País Andalucía, 'Recupera Más País', ha anunciado este jueves que los representantes de este sector se ausentarán este sábado de la III Asamblea de este partido, así como que las cinco personas de la corriente que están en la Coordinadora Ejecutiva, máximo órgano de dirección, han presentado esta jornada su dimisión como integrantes del mencionado órgano.

Ángel Ramírez Troyano, Mario de Diego Carbayo, Eva Puche Navarro, Daniel Valencia Sánchez, y Magdalena Parras Fernández, afiliados de las provincias de Córdoba y Cádiz y que forman parte de Recupera, han presentado su dimisión de la Coordinadora Ejecutiva, máximo órgano de dirección, según una nota de este grupo de militantes de Más País Andalucía.

El pronunciamiento de esta corriente se produce después de que este miércoles aplaudiera el hecho de que Más País Andalucía, a través de su coordinadora, Esperanza Gómez, hubiera estado presente el lunes en el encuentro que mantuvieron partidos de izquierda, como Izquierda Unida, Podemos Andalucía o el Partido Comunista, para avanzar en una coalición ante las futuras elecciones al Parlamento de Andalucía, y que de esta forma se alejara de la coalición a su vez en que está Más País Andalucía inmersa en Andaluces Levantaos, junto a Andalucía por Sí e Iniciativa del Pueblo Andaluz, por argumentar que esta alianza es de una naturaleza andalucista de la que Más País carece.

"La corriente Recupera continúa con su posición crítica con la actual dirección, ahora con la intención de promover la democratización del partido y la superación del mal ambiente que se está extendiendo por la organización", ha trasladado en una nota, al tiempo que demandan "hacer esfuerzos para superar la crispación actual por el bien del proyecto y de Andalucía".

"La falta de democracia y sensibilidad con las bases de la organización se ha manifestado en última instancia en la manipulación que la dirección ha hecho con la convocatoria de la III Asamblea el próximo sábado 2 de abril en Sevilla", ha argumentado la corriente Recupera, tras sostener que "la Asamblea es convocada originalmente por más de un 10% de las bases (28 miembros) que lo hacen siguiendo el procedimiento estatutario", para apuntar seguidamente que "la dirección, sin consulta alguna con los convocantes, ha alterado contenidos y reglas manipulando la iniciativa de los afiliados".

La corriente Recupera ha acordado no asistir a una asamblea que, a su entender, "no tiene las más mínimas garantías democráticas. No podemos validar una asamblea que no reconocemos".

"DIRECCIÓN QUE ACTÚA SIN SUJECIÓN A NORMAS NI ESTATUTOS"

"Hay multitud de ejemplos que retratan a una organización raquítica, extremadamente centralizada, y con una dirección desconfiada de todo lo que trasciende el grupo original promotor de Más País Andalucía. Un núcleo radicado fundamentalmente en Sevilla y dos pequeñas extensiones en Granada y Málaga. Una dirección que actúa sin sujeción a norma interna alguna, ni a los estatutos", asegura la corriente Recupera, que sostiene que "los estatutos han estado ocultos durante dos años, y solo se han hecho públicos ante la avalancha de impugnaciones presentadas al comité de Garantías a partir de diciembre de 2021, ni al documento político-organizativo aprobado en la I Asamblea, incumplidos ambos sistemáticamente".

"Con ocultismo y sin participación de las bases nos metieron en Andaluces Levantaos, igualmente nos han metido en el nuevo espacio de coalición, de la que hemos ido teniendo noticia por la prensa, y sin nuestra participación se ha roto Andaluces Levantaos, marca de la que ahora se apropia Andalucía por Sí", ha sostenido la corriente Recupera.

"Es necesario que Más País Andalucía se constituya en un espacio democrático y plural para que el partido contribuya a lo realmente importante, la transformación social y ecológica de Andalucía desde una perspectiva progresista. Confiamos en que a partir de la próxima semana las cosas empiecen a cambiar", ha argumentado esta facción de militantes de Más País Andalucía.

"Nosotras seguimos trabajando para crear un proyecto transversal, democrático, verde, progresista, feminista y federal, tanto en Andalucía y en el Estado español, que cierre el paso a las derechas económicas y sociales a los gobiernos, pero poniendo especial interés en la construcción desde abajo, en los ámbitos locales, en favor de la ciudadanía y de resolver sus problemas cotidianos", ha afirmado Recupera Más País Andalucía.