La Diputación constata en Fitur el crecimiento de la provincia de Córdoba como destino familiar

La delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, hace balance de Fitur 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha participado en una edición más de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, que ha tenido lugar en el Ifema entre el 21 y 25 de enero y donde ha constatado "una demanda importante de información de turismo familiar, sobre oferta de viajes en la provincia en la que junto a la cultura se solicitan actividades de ocio para niños, entre las que se encuentra el turismo activo".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, quien ha destacado que "el balance de esta edición de Fitur no puede ser comparable a otras ediciones puesto que, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, desde la Junta de Andalucía se suspendió la agenda institucional en Fitur 2026 puesto que lo urgente era estar y apoyar a los familiares de las víctimas y afectados".

Ante esta circunstancia, ha añadido, "se anuló la agenda de actividades oficiales del Patronato y del resto de entidades, lo que ha llevado a un perfil puramente técnico en el que se ha mantenido el espacio para las reuniones de trabajo que estaban previstas por parte de los empresarios que han acudido a la feria, además de mantener todo el material genérico de promoción y la atención permanente a las personas que han pasado por el estand solicitando información sobre la provincia de Córdoba".

A pesar de esta circunstancia, Ruiz ha señalado que "de acuerdo con los contactos mantenidos, junto al incremento en la demanda de información sobre turismo familiar, hay un mayor interés por las visitas a las almazaras, con un oleoturismo en auge en el que nuestra provincia tiene mucho que ofrecer sobre todo en la comarca de la Subbética".

"Los grandes reclamos siguen siendo los Patios y la Semana Santa, un turismo religioso sobre el que se también se pide información de municipios que cuenten con centros históricos, en la búsqueda de la combinación de cultura y patrimonio", ha abundado Ruiz.

La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, ha hecho hincapié en que "se está logrando la desestacionalización del turismo en la provincia, que era algo que estábamos buscando, de forma que se distribuya a lo largo del año y evitar la concentración en algunos periodos como en mayo."

A lo largo de estos días de feria, Ruiz ha explicado que "se han mantenido contactos con agencias y empresas de marketing y organizadoras de eventos que solicitan información sobre lugares para organizar actividades, a lo que se suman reuniones con agencias de viajes y touroperadores europeos y de otros países del mundo".

En cuanto a los lugares de procedencia de los turistas, la delegada provincial de Turismo ha hecho hincapié "en el interés cada vez mayor de nuestro país vecino, Portugal, donde cada vez se muestra más interés por conocer nuestros encantos, lo que es algo interesante porque están muy cerca y permite un flujo muy directo, por lo que las agencias nos están demandando actividades como la que estamos trabajando sobre los castillos".

Ruiz ha apostillado que "en cuanto a los agentes receptivos, de la mano de Turismo Andaluz y Turespaña hemos estado manteniendo contactos que luego se irán concretando a lo largo del año con el fin de establecer acuerdos con estos profesionales".

"Es importante destacar la presencia del tejido empresarial que ha asistido a esta feria y ha utilizado los espacios de trabajo del estand, entre las que hemos contado con la participación de más de 200 empresas o representantes durante estos días", ha recalcado Ruiz.

Finalmente, ha apuntado que "la campaña de promoción prevista para esta feria bajo el lema 'La luz que guarda el tiempo' se impulsará más adelante, manteniendo el objetivo de incrementar las pernoctaciones en la provincia".