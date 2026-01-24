Diputación destina 40.000 euros a Beas de Guadix para las obras de "urgencia" en el Cerro del Castillejo (Granada)

Diputación destina 40.000 euros a Beas de Guadix para las obras de "urgencia" en el Cerro del Castillejo. - DIPUTACIÓN GRANADA

La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico de la Diputación de Granada, María Vera, ha visitado el municipio de Beas de Guadix donde ha dado a conocer que la Diputación provincial ha destinado una inversión de 40.000 euros para la ejecución de las obras de "emergencia" para la contención del desprendimiento del Cerro del Castillejo, una zona que presenta "un grave riesgo para la seguridad de la población".

Según ha detallado la Diputación en una nota, en mayo de 2025, se produjo un primer desprendimiento y el último fue el pasado mes de septiembre, lo que "ha incrementado la preocupación por la estabilidad del terreno y la necesidad de actuar de manera inmediata".

En este sentido, la Diputación ha afirmado que desde el inicio, técnicos de la entidad y miembros del Equipo de Gobierno provincial han realizado numerosas visitas al municipio para evaluar la situación sobre el terreno y atender las peticiones trasladadas por el alcalde con el objetivo de "dar una respuesta eficaz a esta problemática".

En esta visita, Vera, acompañada del alcalde de Beas de Guadix, Juan Jesús Porcel, ha destacado que "la prioridad absoluta de esta actuación es la protección de la vida y la integridad física de las personas, ya que estamos ante un riesgo real que podría tener consecuencias muy graves si no se actúa con urgencia". A su vez, ha señalado que estas obras permitirán "preservar las edificaciones e infraestructuras públicas y privadas, evitando daños que generarían un elevado coste económico y social para el municipio y para sus vecinos".

Además, la diputada ha añadido que la intervención también es clave para "garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, como los viales, las redes de saneamiento o el suministro eléctrico, que se verían sin duda afectados por un posible colapso del cerro". En este sentido, ha remarcado que "la actuación inmediata es también una medida de responsabilidad económica, ya que la no intervención agravaría la situación y exigiría posteriormente actuaciones mucho más complejas y costosas".

Por su parte, el alcalde de Beas de Guadix, Juan Jesús Porcel, ha agradecido a la Diputación "la rapidez que tuvo en su momento, ya que tenemos el dinero ingresado desde hace un tiempo". En este momento, estamos a la espera que la Subdelegación del Gobierno nos dé respuesta para saber qué actuaciones extra podemos realizar con sus aportaciones. El cerro es "impredecible y necesitamos actuar pronto para evitar que vuelva a haber desprendimientos y afecten a los vecinos".

Asimismo, las obras proyectadas tienen como objetivo la ejecución de actuaciones de emergencia destinadas a garantizar la estabilidad y seguridad de la zona conocida como Cerro del Castillejo, gravemente afectada por el riesgo de desprendimientos que podrían comprometer la integridad física de las personas y ocasionar daños materiales de consideración en edificaciones, infraestructuras y bienes, tanto públicos como privados, situados en las inmediaciones.

La intervención contempla el desmontado, mediante maquinaria pesada, de la columna que se encuentra en peligro de desprendimiento en los márgenes izquierdo y derecho, hasta alcanzar un nivel de equilibrio que "garantice la seguridad y evite posibles vuelcos o caídas que puedan afectar de nuevo a zonas urbanas". Asimismo, con el material ya desprendido se ejecutarán dos pantallas de tierra de protección, que permitirán frenar posibles desprendimientos e impedir que estos alcancen o afecten a la zona urbana.

En este sentido, los trabajos se realizarán exclusivamente con maquinaria, sin retirada de tierras sobrantes a vertedero, ya que todo el material será reutilizado en la ejecución de las pantallas de protección. Además, se llevará a cabo el vallado perimetral de la pantalla de protección situada más al este y cercana a la zona urbana, junto con la señalización de prohibición de acceso por peligro de desprendimientos, con el fin de "evitar la entrada al cerro en una zona donde existen pajares y almacenes en cueva actualmente en uso".