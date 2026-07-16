La Diputación de Granada acerca la gastronomía granadina a los más pequeños a través del campamento infantil 'GastroLab'

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a los participantes en el campamento infantil 'GastroLab'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado el campamento gastronómico infantil 'GastroLab', una iniciativa de educación culinaria impulsada por el aula gastronómica AM GastroLab con la colaboración de su espacio ARS Magírica y el apoyo de la marca de promoción agroalimentaria de la institución provincial, Sabor Granada.

Rodríguez ha destacado el éxito de este proyecto y ha señalado que "con esta acción, la Diputación de Granada consolida su apuesta por la promoción del sector agroalimentario de la provincia, la educación en hábitos saludables y facilita a las familias la conciliación durante el verano y, al mismo tiempo, despertamos el interés y el aprecio de los más pequeños por la riqueza gastronómica de su propia tierra".

Además, el presidente provincial ha subrayado que "es fundamental acercar desde edades tempranas los productos de calidad que se elaboran en nuestra provincia, porque conocerlos es el primer paso para valorarlos y consumirlos".

"Iniciativas como esta siembran entre los niños el orgullo por nuestra gastronomía y contribuyen a formar consumidores más responsables, conscientes y comprometidos con el desarrollo del territorio", ha enfatizado.

PROGRAMACIÓN

Los campamentos, dirigidos a menores de entre 6 y 12 años, proponen dinámicas semanales basadas en la cocina divertida, los platos salados, la repostería y la cocina internacional.

A través de la elaboración de recetas cotidianas como pizzas, croquetas o pasta, los participantes desarrollan habilidades como la autonomía, el trabajo en equipo y la creatividad, al tiempo que descubren de primera mano las materias primas de la provincia.

Además de su componente educativo, el proyecto destaca por su marcado carácter solidario. Parte del importe de cada inscripción se destina directamente a la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico), contribuyendo a apoyar a los niños que luchan contra el cáncer.

El broche final de los campamentos tendrá lugar el próximo 31 de julio con la celebración de la Gala Final Solidaria del Concurso de Cocina Infantil y Brunch 'Sabor Granada', un encuentro que reunirá a alrededor de 300 asistentes entre participantes, familiares y acompañantes.

La recaudación obtenida mediante la entrada solidaria se destinará íntegramente a la Fundación UAPO.

Además, el evento servirá de escenario para presentar oficialmente la nueva imagen de Sabor Granada dirigida al público infantil, reforzando la estrategia de la marca para acercar los productos agroalimentarios de la provincia a las nuevas generaciones.

La jornada incluirá un concurso de cocina en directo en el que competirán dos equipos de cinco pequeños chefs, una charla sobre alimentación saludable impartida por un especialista de la Fundación UAPO y un brunch final saludable y equilibrado elaborado con productos de Sabor Granada, poniendo en valor la excelencia y la diversidad de la despensa granadina.