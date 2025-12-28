La Diputación de Granada analiza las oportunidades laborales de las comarcas de Baza y Huéscar y del turismo provincial

Granada.- La Diputación analiza la planificación de políticas de formación para el empleo en el norte de la provincia - DIPUTACIÓN

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha realizado estudios de oportunidades de empleo, uno en las comarcas de Baza y Huéscar y otro en el Sector de la Hostelería y el Turismo de la provincia de Granada en 2025 para planificar sus políticas de formación para el empleo. Los análisis realizados han contado con la colaboración de la Confederación Granadina de Empresarios y la Federación Provincial de Hostelería y Turismo.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha indicado en una nota de prensa que "estos estudios serán para la Diputación un instrumento muy útil para el diseño de nuestras políticas en la zona norte de la provincia, y también para todo lo relacionado con el ámbito del turismo provincial".

El estudio de las oportunidades de empleo en las comarcas de Baza y Huéscar, en colaboración con la CGE, revela que ambas comarcas enfrentan un desafío demográfico con una importante pérdida de población y un envejecimiento progresivo. El desempleo afecta especialmente a las mujeres (superando el 54% en ambas zonas) y a los mayores de 45 años.

En cuanto al tejido productivo, predominan las microempresas de menos de 10 empleados dedicadas principalmente a la agricultura y el comercio. No obstante, el optimismo empresarial es notable, ya que en la comarca de Baza el 70% de las empresas prevé ampliar su plantilla, demandando tanto perfiles técnicos como peones.

Además, se identifican cuatro pilares fundamentales para el crecimiento y la generación de empleo que pasan por el ámbito de la producción y transformación agroganadera, la hostelería, restauración y turismo y la atención sociosanitaria, esencial ante el envejecimiento poblacional.

Por otro lado, contando con la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo, se han analizado las oportunidades laborales que ofrece un sector clave para la economía provincial como es el turismo, y se ha establecido que evoluciona hacia un modelo donde la tecnología es transversal.

El estudio señala que el 73% de las empresas del sector considera prioritario mejorar la formación en marketing digital y herramientas de gestión para atraer a un nuevo perfil de viajero.

A su vez, se detecta una creciente relevancia del turismo de salud y bienestar en la provincia, por lo que existe una oportunidad estratégica para desarrollar productos turísticos que integren la calidad de las propuestas locales y los servicios de cuidado personal, respondiendo a una tendencia de mercado que busca destinos no masificados y saludables.

El estudio destaca también que la empleabilidad depende de ofrecer mejores condiciones de estabilidad y perfiles más técnicos, como gestores de experiencias o expertos en e-commerce.