Diputación de Granada aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones en Deportes para 2026 y 2027 con más de 3,7 millones

La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, María Vera, y el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Granada ha dado luz verde al Plan Estratégico de Subvenciones en materia deportiva para el bienio 2026/2027, dotado con un presupuesto global de 3.770.000 euros, a razón de 1.885.000 euros por anualidad.

Este instrumento permitirá complementar y reforzar las políticas públicas deportivas dentro del marco competencial de la Diputación, garantizando una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la distribución de los recursos públicos.

La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, María Vera, ha señalado que "la Diputación reafirma su compromiso con los municipios, especialmente con los de menor población, garantizando recursos y apoyo técnico para que el deporte siga siendo un elemento vertebrador del territorio, generador de empleo y escaparate de Granada en el ámbito nacional e internacional".

Por su parte, el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha destacado que "la aprobación de este Plan Estratégico supone un paso decisivo para ordenar y reforzar la política deportiva provincial, dotándola de estabilidad presupuestaria y de una planificación clara a dos años vista".

"Queremos que cada euro invertido tenga un impacto directo en nuestros municipios, en nuestros clubes y, sobre todo, en la ciudadanía".

Además, Escobedo ha subrayado que apuestan "por un modelo deportivo integral, que va desde el deporte base hasta la alta competición, pasando por la actividad física vinculada a la salud. Este plan financia eventos y equipamientos, a la vez que impulsa oportunidades, cohesión territorial y desarrollo económico en toda la provincia".

El nuevo plan nace con la finalidad de clarificar y fortalecer las líneas de actuación subvencionables en el ámbito deportivo, así como de racionalizar, unificar, simplificar y agilizar los trámites administrativos, asegurando una gestión más ágil y orientada a resultados.

En el ejercicio de sus competencias de asistencia, cooperación y coordinación con los municipios, la Diputación impulsa el desarrollo del deporte en todos sus niveles --base, federado, de élite y orientado a la salud-- fomentando la participación ciudadana, la mejora de infraestructuras y la organización de eventos que proyecten la provincia como referente deportivo.

DESGLOSE DE LAS AYUDAS

Las ayudas contempladas en régimen de concurrencia competitiva, con asignaciones anuales, se distribuyen en 250.000 euros para la Convocatoria de Eventos Deportivos Locales y 103.000 euros para la Convocatoria de Grandes Eventos Deportivos.

A ello se suman 332.000 euros para la Convocatoria de Grandes Eventos Deportivos dirigida a instituciones sin fines de lucro; 200.000 euros para la Convocatoria Plan Actívate; 80.000 euros para la Convocatoria de Federaciones Deportivas; 200.000 euros para la Convocatoria Granada Compite; y 250.000 euros destinados a la adquisición de equipamiento deportivo inventariable para entidades locales.

A su vez, el plan contempla subvenciones nominativas por un importe total de 445.000 euros, destinadas al Granada Club de Fútbol, la Fundación Club Baloncesto Granada, el Club Deportivo Granada Fútbol Sala 2020 y la Federación Andaluza de Automovilismo, entidades que contribuyen a la proyección deportiva y social de la provincia.