La Diputación de Granada aprueba un primer paquete de ayudas para los municipios afectados por el temporal

Junta de Gobierno de la Diputación presidida por Francis Rodríguez, reunida de forma extraordinaria este sábado - DIPUTACIÓN

GRANADA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una Junta de Gobierno de la Diputación de Granada, reunida de forma extraordinaria este sábado, ha aprobado un primer paquete de ayudas, por valor de 408.000 euros, para acometer con rapidez labores de limpieza en un total de 56 municipios afectados por el temporal que ha azotado estos días la provincia.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha señalado que "la finalidad de estas ayudas básicas iniciales, apoyadas en informes técnicos, es dar una respuesta inmediata a esas localidades en las que la crecida de ríos y arroyos o la cantidad de lluvia ha provocado la acumulación de barro en viales y edificios e instalaciones públicas, de manera que este mismo fin de semana ya puedan acometer labores de limpieza e ir devolviendo la normalidad, lo antes posible, a sus calles y vecinos".

Además, el presidente ha anunciado que "estas medidas no serán las únicas, sino que la Diputación de Granada va a ir definiendo en los próximos días otros paquetes de ayudas con otras finalidades, una vez cuantificados los daños en espacios como pueden ser las propias carreteras cuya competencia es de esta institución".

Estas acciones se suman a la aprobación, ayer en pleno extraordinario, de la petición al Gobierno de España para que la provincia de Granada sea declarada zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil y a recibir el apoyo de la Junta de Andalucía, dentro de sus competencias.