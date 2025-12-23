La Diputación de Granada aprueba su primer presupuesto con deuda cero, que entrará en vigor el 1 de enero

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la diputada provincial de Economía, Ana Molina - DIPUTACIÓN

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha celebrado el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre en el que se ha aprobado de forma definitiva el presupuesto de la institución para el ejercicio 2026, el primero con deuda cero. Las cuentas provinciales, que entrarán en vigor el 1 de enero, experimentan un crecimiento de 42,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior, situándose en 418,5 millones de euros, que alcanzan los 469 millones de euros en el presupuesto consolidado si se suman los organismos autónomos dependientes de la institución.

El documento económico contempla, además, un superávit previsto de 1,9 millones de euros, según ha informado la Diputación de Granada en una nota de prensa. El presupuesto provincial para 2026 refuerza las políticas sociales, con un incremento de 19 millones de euros destinados al ámbito de la dependencia. Esta inversión permitirá "generar puestos de trabajo y el fortalecimiento de la red de atención domiciliaria en toda la provincia, garantizando una mejor cobertura a las personas en situación de dependencia".

Asimismo, el presupuesto incluye más de 20 millones de euros adicionales para obras e inversiones en los municipios granadinos. Esta partida supone una firme apuesta por la mejora de las infraestructuras básicas, los servicios públicos locales y los equipamientos esenciales para la vida cotidiana en los pueblos de la provincia, contribuyendo al equilibrio territorial y al desarrollo de los municipios, especialmente los de menor tamaño.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, ha destacado que "un año más, la institución contará con presupuestos en vigor desde el día 1 de enero, lo que demuestra una gestión responsable y una planificación eficaz" que permite, también a los ayuntamientos, "trabajar con estabilidad desde el inicio del ejercicio".

En este sentido, el presidente ha subrayado que "el presupuesto de 2026 será histórico, ya que es el primero que entrará en vigor con deuda cero, un hito que refleja el esfuerzo realizado en los últimos años para sanear las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad financiera de la Diputación, sin renunciar a incrementar la inversión y mejorar los servicios a la ciudadanía".

Durante el pleno también se ha llevado a cabo la aprobación definitiva del nuevo Plan Provincial de Inversiones en Instalaciones Deportivas (PIDE), que se convierte en el más ambicioso de la historia de la Diputación de Granada, según ha resaltado la institución provincial en nota de prensa.

Este PIDE contará con un presupuesto superior a los 8,7 millones de euros y beneficiará a un total de 57 municipios de la provincia. A esta cantidad se sumará la aportación de los ayuntamientos, que destinarán otros 5,8 millones de euros, alcanzando una inversión global de 14,5 millones de euros para la mejora de las infraestructuras deportivas.

El PIDE permitirá ejecutar numerosos proyectos de mantenimiento y construcción de instalaciones deportivas en toda la provincia. En concreto, se actuará en 19 pistas polideportivas, cuatro pistas polideportivas cubiertas, ocho campos de fútbol, ocho pabellones, nueve pistas de pádel, nueve piscinas, cuatro gimnasios, 15 vestuarios y cinco gradas, además de circuitos de montaña, espacios de calistenia, rocódromos, parques biosaludables, pistas de vóley playa y pistas de petanca.

El 90 por ciento de las ayudas llegará a los ayuntamientos antes de que finalice el año, lo que permitirá a los municipios iniciar de forma inmediata todo el proceso administrativo necesario para la ejecución de las actuaciones previstas, agilizando así la mejora de las infraestructuras deportivas y fomentando la práctica del deporte en los municipios granadinos.