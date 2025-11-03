Diputación de Granada asegura que el plan de infraestructuras deportivas llegará a "todos los rincones" de la provincia

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, del PP, ha asegurado este lunes que el nuevo Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas (PIDE) va a llegar a "todos los rincones" de la provincia con una aportación a los municipios para estas infraestructuras "mucho mayor" que en la etapa del PSOE al frente de la institución provincial.

Así lo ha indicado en un audio remitido a los medios en respuesta a la concentración de alcaldes, portavoces y concejales organizada por el grupo provincial socialista, a las puertas de la sede principal de la Diputación de Granada, al hilo del pleno extraordinario que ha aprobado el nuevo PIDE, con una pancarta bajo el lema 'El PP se tira a la piscina'.

Navarro ha lamentado en primer lugar que los diputados provinciales del PSOE se hayan ausentado de un pleno para aprobar el PIDE en el que podían "dar su opinión sobre que la Diputación de Granada invierta en 54 municipios" con "un plan histórico que, con la inversión de nueve millones de euros más la cofinanciación de los ayuntamientos, supone 15 millones de euros".

El PIDE, ha proseguido el portavoz, "va a llegar a más municipios que nunca y sobre todo porque la aportación que tienen todos los municipios va a ser mucho mayor que cuando el PSOE gobernaba", con una media de 135.000 euros "frente a los 48.000 euro que recibían" entonces. El compromiso del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha proseguido "era llegar a todos los municipios" en este mandato con el PIDE "y así va a ser".

Se ejecutarán proyectos de mantenimiento y construcción en 19 pistas polideportivas, cuatro pistas cubiertas, ocho campos de fútbol, ocho pabellones, nueve pistas de pádel, nueve piscinas, cuatro gimnasios, 15 vestuarios, y cinco gradas, además de circuitos de montaña, calistenia, rocódromos, parques biosaludables, pistas de voleibol playa y petanca. El 90 por ciento de las ayudas se transferirá a los ayuntamientos antes de final de año, permitiendo "iniciar la tramitación administrativa de los proyectos", según ha detallado la Diputación en una nota de prensa tras el pleno y ha apuntado el también vicepresidente primero de la institución.

"Hay que decir que el presidente tenía claro que todas las comarcas" de la provincia de Granada "iban a tener piscinas cubiertas climatizadas" y la de la Alpujarra "no tenía esa piscina" y el proyecto que se ha presentado ha sido el de Lanjarón, ha añadido Navarro, que se ha congratulado de que los vecinos de esta zona de la provincia "puedan disfrutar" de este nuevo recurso.

En la concentración de alcaldes de este lunes, la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, del PSOE, había explicado que los miembros del grupo socialista en la Diputación no habían entrado en el citado pleno que calificaba de "cacicada". En ese contexto, censuró que el diputado provincial de Deportes y alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, se hubiera "auto concedido una ayuda de más de un millón cien mil euros para la construcción de una piscina en su municipio, cuando otros no han podido concurrir al no reunir los requisitos relativos a cofinanciación fijados por el PP en la convocatoria".