Diputación de Granada asumirá la mitad del pago de los regantes al proyecto de Rules y pide compromiso al Gobierno

Reunión de Diputación de Granada, Ayuntamiento de Almuñécar, y Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical con regantes - DIPUTACIÓN

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, ha anunciado este martes que la institución provincial asumirá el 50 por ciento del pago del nuevo proyecto de canalizaciones de la presa de Rules, en la Costa Tropical, que corresponde a los regantes de la zona, instando en paralelo al Gobierno central a "cumplir su responsabilidad económica".

En concreto, y según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa tras una reunión sobre este asunto en Almuñécar, Francis Rodríguez pide al Gobierno de España "mantener el esquema de financiación del desglosado 9, en el que el Ejecutivo central asume el grueso de la inversión al tratarse de una obra de competencia estatal, mientras que la Diputación de Granada se haría cargo del 50 por ciento de financiación correspondiente a los regantes".

Estas canalizaciones constituirán "una infraestructura estratégica y decisiva" para el futuro de la Costa Tropical. En este contexto, el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha proseguido trasladando de manera expresa la posición de la Diputación, incidiendo en su voluntad de colaborar y aportar recursos para que esta actuación sea una realidad "lo antes posible".

Rodríguez ha detallado que este compromiso ya fue anunciado el pasado mes de diciembre en un encuentro previo con el tejido empresarial de la comarca y ha señalado que "hoy damos un paso más, reafirmando con los regantes y agricultores la posición de la Diputación de Granada, a los que hemos trasladado nuestra disposición para formar parte de la solución".

Ha sido en unas declaraciones previas al encuentro que ha mantenido en el Ayuntamiento de Almuñécar, junto a su alcalde, Juanjo Ruiz Joya, y el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, así como representantes de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo y la Junta Central de Usuarios de los ríos Verde Seco y Jate.

En este contexto y de cara al nuevo desglosado, el presidente provincial ha defendido un modelo de financiación alineado con el aplicado en el desglosado 9, en el que el Gobierno de España asume la mayor parte de la inversión al tratarse de una obra de competencia estatal, mientras que la Diputación de Granada se haría cargo de la parte del 50 por ciento correspondiente a los regantes, facilitando así el avance del proyecto.

Asimismo, ha subrayado que la Diputación se incorpora como aliada decisiva a este proyecto pero ha insistido en que "las canalizaciones de Rules son una obra de competencia estatal y es pues el Gobierno de España quien debe liderar y ejecutar la actuación asumiendo su responsabilidad económica".

"El Gobierno de España tiene que mover ficha", ha recalcado Rodríguez, asegurando que "ya no hay excusas para materializar una infraestructura largamente demandada, que cuenta con el respaldo de los municipios, los agricultores, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada".

El presidente ha destacado que se trata de "una obra decisiva para el presente y el futuro de la Costa Tropical", con importantes repercusiones económicas, sociales y medioambientales, y ha reiterado la voluntad de la Diputación de Granada de "aportar recursos, diálogo y lealtad institucional para convertir este proyecto en una realidad".

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha agradecido "la disposición y la sensibilidad del presidente de la Diputación de Granada, especialmente con los agricultores de la Costa Tropical y, muy particularmente, con los de Almuñécar y La Herradura".

Ha valorado "que haya responsables políticos con iniciativa y visión, dispuestos a implicarse en soluciones reales, mientras otras administraciones han dejado perder subvenciones millonarias de fondos europeos que habrían permitido que las canalizaciones de Rules estuvieran ya ejecutadas en nuestro municipio".

Ha destacado el hecho de que "la Diputación esté dispuesta a colaborar económicamente, aun no siendo una competencia directa, para sufragar parte del 20 por ciento que deben asumir los propios agricultores en el desglosado número 3", añadiendo que "eso es precisamente lo que hoy hemos venido a trasladar: la voluntad de la Diputación de Granada de colaborar y aportar parte de los fondos necesarios para estas conducciones".

En el encuentro, también ha participado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, que ha asegurado que "es una enorme satisfacción que la Diputación de Granada haya dado un paso adelante para impulsar la financiación de una actuación absolutamente necesaria para el campo de Almuñécar y Jete, duramente castigado por la sequía en los últimos años".

Además, ha detallado que "se trata de un proyecto que ya está redactado y que únicamente necesita financiación para poder ejecutarse", subrayando que "el Gobierno de España debe asumir su responsabilidad y liderar la búsqueda de los recursos necesarios para hacer realidad este proyecto tan importante para los agricultores de la Costa Tropical".

Ha señalado, por último, que "desde la mancomunidad vamos a colaborar y a remar todos unidos para que tanto este desglosado como el resto de las canalizaciones pendientes de la presa de Rules sean una realidad en nuestra comarca".

También ha comparecido ante los medios de comunicación el presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, que ha manifestado "cómo hay administraciones cercanas, como Diputación y Ayuntamiento de Almuñécar, que se están mostrando cercanas a los regantes, quienes venimos reclamando al Gobierno central la ejecución del desglosado 3 desde hace años y que asuma sus competencias materializando un proyecto crucial para esta comarca única en toda Europa".

Por último, el presidente de la Junta Central de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate, Joaquín Montes, ha agradecido "la predisposición de la Diputación de Granada" y ha hecho un llamamiento al Ejecutivo central "para que, de una vez por todas, soluciones esta situación, que acarrea problemas en el regadío, pues hay zonas en las que este se efectúa con agua salada, y altos costes energéticos que nos tienen asfixiados".