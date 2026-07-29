Diputación de Granada y Cámara de Comercio firman un convenio para el relevo generacional en empresas de la provincia

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva, han firmado un acuerdo para activar un programa pionero destinado a favorecer el relevo generacional en las empresas de los municipios de la provincia, con el objetivo de garantizar la continuidad de negocios tradicionales y evitar su desaparición por falta de sucesión.

La iniciativa cuenta con una inversión de 150.000 euros. Rodríguez ha destacado que "con este convenio damos un paso decisivo para garantizar que muchos negocios que forman parte de la identidad de nuestros municipios puedan seguir abiertos y generando oportunidades.

"Queremos ofrecer a quienes toman el relevo el respaldo necesario para que esos proyectos continúen creciendo y creando empleo". Además, el presidente provincial ha subrayado que "el relevo generacional representa uno de los grandes desafíos del medio rural y desde la institución provincial queremos convertirlo en una oportunidad.

"Apostamos por apoyar el emprendimiento, fortalecer la economía local y contribuir a fijar población a través de empresas que siguen siendo esenciales para la vida de nuestros pueblos".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva, ha afirmado que la entidad comparte la inquietud de la Diputación Provincial en relación con la desaparición de negocios en el medio rural y ha señalado que "sin empresas que doten de servicios o de empleos a los municipios no hay posibilidad de que se produzca el desarrollo económico y social de amplias áreas de la provincia". "Y sin eso", ha añadido, "los datos globales de Granada siempre serán deficitarios".

Por eso Cuerva ha abogado por "analizar sobre el terreno dónde, cómo y en qué condiciones es posible el mantenimiento de los negocios, especialmente a través del relevo generacional". "Eso es lo más importante por cuanto nos permitirá diseñar las acciones que lo harán posible", ha concluido.

En una primera fase, el 'Plan Relevo Generacional' se desarrollará un mapeo de la provincia para detectar cuáles son los negocios susceptibles de continuidad empresarial y, posteriormente, proceder a la concesión de ayudas.

CONTINUIDAD EMPRESARIAL

El nuevo programa tiene como finalidad facilitar la continuidad de empresas familiares, comercios y pequeños negocios que forman parte de la identidad de los municipios granadinos, contribuyendo a preservar el empleo, los servicios de proximidad y la actividad económica en el entorno rural.

La iniciativa contempla dos líneas de actuación. Por un lado, ofrecerá asesoramiento, acompañamiento y apoyo económico a empresarios y comerciantes que deseen ceder su negocio a familiares o personas de confianza, facilitando el proceso de transmisión y asegurando la continuidad de la actividad.

Por otro, cuando no exista un relevo natural, la Diputación y la Cámara de Comercio trabajarán conjuntamente para poner en contacto a esos negocios con personas interesadas en emprender, dando a conocer las oportunidades empresariales existentes en los municipios de la provincia y favoreciendo nuevas iniciativas con proyectos viables y de futuro.