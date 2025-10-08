La Diputación de Granada desarrolla proyectos de 53 millones en más de 80 municipios con ayuda de los fondos Feder

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado este miércoles que la Administración provincial desarrollará 71 proyectos en 81 municipios granadinos con una inversión total de 52,7 millones de euros, de los cuales el 85%, unos 44,8 millones, proceden de los fondos Feder. Así, la Diputación asumirá 7,9 millones, lo correspondiente al 15% restante.

Según ha informado la institución provincial en una nota, esta inversión supondrá un "beneficio directo para el 48% del territorio provincial, el plan más ambicioso y con mayor dotación económica de la historia".

Así, la Diputación de Granada se hará cargo "íntegramente" de la financiación municipal vinculada a los proyectos aprobados dentro de los fondos Feder.

"Estamos ante un hecho histórico para la Diputación de Granada", ha estimado Rodríguez, en relación a "una apuesta arriesgada que hicimos al inicio y que hoy da sus frutos".

Rodríguez ha valorado que este plan no deja "a nadie fuera" y ha señalado que se ha logrado la financiación de seis planes de los nueve que presentaron.

Al hilo, el presidente ha destacado que "la mayoría de estos municipios están en riesgo de despoblación" y que esta inversión contribuirá a "fijar población" y a "reactivar zonas especialmente castigadas de la provincia".

ZONAS BENEFICIADAS POR LA INVERSIÓN

Los Planes de Actuación Integrados (PAI) como las iniciativas que van desde la Senda Litoral en La Costa hasta la recuperación de la Azucarera de Santa Fe, la Ruta de Boabdil en la Alpujarra o la puesta en valor del Geoparque en la zona de Guadix beneficiarán a comarcas como el Poniente Granadino, la Costa, la Alpujarra, el Área Metropolitana, Guadix y los Montes Occidentales.

Rodríguez ha insistido en que la Diputación de Granada se ha convertido en la institución "que más fondos europeos consigue de todas las diputaciones de España", lo que ha atribuido "a la estrategia bien definida, el trabajo de escucha de los municipios y al esfuerzo de un gran equipo técnico".

El presidente ha finalizado destacando la labor de este proyecto que "fortalece la lucha contra la despoblación" y que permite que Granada active planes que "llenarán de vida" los pueblos de la provincia y que garantizará "igualdad de oportunidades" para todos los ciudadanos.