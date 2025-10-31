La Diputación de Granada destina 80.000 euros para fomentar el deporte federado en la provincia

Archivo - El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, ha presentado la concesión de ayudas, por valor de 80.000 euros, para que Federaciones Deportivas Andaluzas implementen sus modalidades y fomenten el deporte en la provincia y entre los ciudadanos de la misma.

Escobedo ha resaltado que "la finalidad de estas ayudas es la cooperación de la institución provincial y su compromiso con el fomento del desarrollo económico y social de la provincia, empleando para ello la promoción de todas las modalidades deportivas federadas en el ámbito provincial".

También, según ha agregado, la implementación y consolidación de una oferta deportiva en los municipios de Granada, a través de la celebración de actividades que impulsen la práctica deportiva entre los vecinos de las distintas localidades".

Además, el diputado ha hecho hincapié en que "Granada es la única provincia de toda Andalucía que ofrece a todas las federaciones deportivas la posibilidad de acceder a este tipo de ayudas. Apostamos por un modelo deportivo plural, ya que creemos que todas las entidades merecen el mismo respaldo institucional para desarrollar su labor en nuestros municipios".

En esta convocatoria se han beneficiado las Federaciones Andaluzas de modalidades como balonmano, golf, triatlón y pentatlón moderno, deportes de montaña, escalada y senderismo, natación, ciclismo, ajedrez, gimnasia, tenis, deportes de invierno, fútbol, taekwondo y caza.

La distribución de las ayudas se ha realizado en régimen de concurrencia competitiva, aplicando criterios objetivos que valoran la presencia de cada modalidad en la provincia y su impacto en la promoción de la actividad física.

Estas subvenciones son compatibles con la obtención de otras, de entidades públicas o privadas, excepto las concedidas para los mismos fines por parte de la Diputación de Granada.