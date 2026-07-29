La Diputación de Granada destina cerca de 100.000 euros a la mejora de las instalaciones deportivas de Cádiar

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, y la alcaldesa de Cádiar, Encarnación López. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

CÁDIAR (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada destinará 97.157 euros a la mejora de las instalaciones deportivas del municipio de Cádiar a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas, una inversión que, junto a la aportación municipal de 14.517 euros, permitirá ejecutar actuaciones por un importe total de 111.675 euros.

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio y ha mantenido un encuentro de trabajo con la alcaldesa, Encarnación López. Allí ha destacado que "estas actuaciones responden al compromiso de la Diputación de Granada con los municipios del interior y con el objetivo de que todos los vecinos, independientemente de dónde vivan, dispongan de instalaciones deportivas seguras, modernas y adaptadas a sus necesidades".

"Invertir en deporte es invertir en salud, en calidad de vida y en oportunidades para fijar población en nuestros pueblos". Además, el diputado ha subrayado que "con esta inversión seguimos avanzando en la modernización de las infraestructuras deportivas de la provincia, favoreciendo la práctica deportiva en las mejores condiciones tanto para los clubes como para los usuarios y usuarias de todas las edades".

Por su parte, la alcaldesa de Cádiar, Encarnación López, ha expresado su "agradecimiento a la Diputación de Granada, porque con esta inversión los vecinos de Cádiar podrán disfrutar el año que viene de mejoras en la piscina de verano y en otras instalaciones deportivas del municipio con el objetivo de mantener el impulso de la práctica deportiva entre la ciudadanía".

Las inversiones contemplan la remodelación de los vestuarios del complejo deportivo municipal, también del pavimento y de la zona de la piscina municipal, de la pista polideportiva y del vallado perimetral del polideportivo municipal del anejo de Yátor.

A ello se suma la remodelación, pavimentación, iluminación, vallado perimetral y dotación de equipamiento deportivo del polideportivo municipal del anejo de Narila, así como la remodelación y mejora de la iluminación del pabellón municipal de Cádiar.