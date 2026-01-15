La Diputación de Granada destinará este año 476.000 euros a subvenciones de Cultura y Educación

Archivo - La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha aprobado la anualidad de 2026 del Plan Estratégico de Subvenciones de la Delegación de Cultura y Educación, que contará con una dotación total de 476.000 euros, distribuidos en cinco líneas de actuación.

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que con la aprobación de esta anualidad del Plan Estratégico de Subvenciones la institución "reafirma" su compromiso con la cultura como eje vertebrador del territorio, apoyando "tanto la creación artística como el trabajo imprescindible que realizan asociaciones y colectivos culturales en nuestros municipios".

Además, Caracuel ha subrayado que este plan "garantiza" una distribución responsable de los recursos llegando a iniciativas que preservan las tradiciones, impulsan la educación cultural y proyectan la imagen de Granada dentro y fuera de nuestras fronteras.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

En cuanto al reparto de las ayudas, la línea 1, destinada a la creación artística y literaria mediante la concesión de premios, cuenta con un presupuesto de 21.000 euros.

Incluye el Premio de Poesía para Niños El Príncipe Preguntón, el Premio Granada de Fondo a la Creación Artística y el concurso Epistolario de Ángel Ganivet.

La línea 2 está orientada a actividades culturales realizadas en torno a la Navidad y dispone de un presupuesto de 5.000 euros.

En esta línea se enmarca el tradicional Concurso Provincial de Belenes, que fomenta la participación ciudadana y la preservación de las tradiciones navideñas en los municipios de la provincia.

La línea 3 corresponde a ayudas nominativas ya previstas en el presupuesto provincial y cuenta con una dotación de 30.000 euros.

Incluye el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra y el Festival de Teatro de la Alpujarra, dos citas culturales consolidadas que contribuyen a la difusión y puesta en valor de la cultura popular y escénica de la comarca de La Alpujarra.

La línea 4, con un presupuesto de 45.000 euros, está dirigida a proyectos cinematográficos vinculados a la cultura y a la imagen de la provincia de Granada.

A través de una Convocatoria de Ayudas a Proyectos Cinematográficos -largometrajes y cortometrajes, tanto de ficción como documentales- se pretende incentivar, promover y difundir la creación audiovisual que potencie la imagen de la provincia a nivel nacional e internacional, destacando su patrimonio, tradiciones y figuras relevantes de la cultura granadina.

Por último, la línea 5 concentra la mayor dotación económica, con 375.000 euros, y está dirigida a ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos culturales locales, comarcales y provinciales.

En esta línea se incluyen proyectos culturales educativos promovidos por asociaciones AMPA, conciertos de música relacionados con la Semana Santa, así como iniciativas de restauración y conservación del patrimonio artístico de la Iglesia.

SOBRE EL PLAN

El Plan Estratégico de Subvenciones tiene entre sus objetivos prioritarios el impulso a la creación artística y literaria, entendida como un motor esencial de desarrollo cultural, innovación y proyección del talento granadino.

A través de las distintas líneas de ayudas y premios, la Diputación persigue reconocer y estimular el trabajo de artistas y creadores, favoreciendo la generación de nuevas obras y la consolidación de trayectorias creativas en distintos ámbitos culturales.

A su vez, el plan busca estimular el esfuerzo que realizan numerosas entidades sin ánimo de lucro por promover la cultura en los municipios de la provincia, complementando la labor desarrollada desde la institución provincial a través de la Concertación Local.

Otro de los objetivos fundamentales es fomentar la realización de actividades de carácter cultural promovidas por hermandades y cofradías de la provincia de Granada, que tengan lugar en templos u otros espacios acordes con la naturaleza de los actos.

En este contexto, se apoyan iniciativas como conciertos y eventos culturales vinculados a la Semana Santa y a las tradiciones religiosas, entendidas como parte esencial del patrimonio cultural e histórico de la provincia.