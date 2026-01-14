La Diputación de Granada elabora un Plan Estratégico que busca transformar el modelo turístico de la provincia

El presidente de Diputación, Francis Rodríguez, presenta la Estrategia TurGranada 2035 - 'Sueños que se viven'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada ha presentado este miércoles la Estrategia TurGranada 2035-'Sueños que se viven', un plan de transformación del modelo turístico de la provincia para posicionarla como referente del turismo del futuro, combinando innovación, sostenibilidad, tecnología y equilibrio territorial.

Entre otras propuestas el plan apuesta por equilibrar la afluencia turística entre zonas de alta presión y áreas con potencial de desarrollo mediante la innovación, la digitalización y la creación de nuevos productos turísticos, garantizando un modelo más sostenible, inteligente y territorialmente equilibrado.

El documento ha sido dado a conocer al sector turístico y a la sociedad granadina durante un acto en el Palacio de Congresos que ha estado encabezado por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez.

La estrategia se articula en torno a seis grandes objetivos estratégicos: redistribuir los flujos turísticos, impulsar una gobernanza colaborativa, posicionar a Granada como líder en turismo multidestino y multiexperiencia, desarrollar un modelo turístico sostenible, aplicar tecnologías emergentes para democratizar el acceso al turismo y completar la transición digital del sector turístico granadino.

Para alcanzar estas metas, se han definido 18 líneas de actuación y 55 iniciativas, entre las que destacan proyectos transformadores como la creación de una plataforma digital para la planificación de rutas turísticas, la implementación de señalética inteligente multilingüe para redistribuir visitantes y el desarrollo de gemelos digitales de destinos turísticos para simulación y planificación.

También se apuesta por crear una plataforma provincial de coordinación turística, la creación del Museo Turístico de la Provincia de Granada, un Plan Integral de mejora de la conectividad turística y el establecimiento de un Laboratorio de Innovación en Experiencias Turísticas (Living LabTur Granada).

A ello suma la Diputación la ampliación del asistente virtual inteligente para una personalización integral y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Inteligencia Turística mediante DataHub, dashboards y el COTI Granada, así como un Programa de Adaptación Climática del Turismo Rural y Natural.

Rodríguez, que ha estado acompañado por la vicepresidenta I y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que "el turismo es una de las principales palancas de desarrollo de la provincia, pero también una actividad que exige planificación y responsabilidad".

PLANIFICACIÓN

En este sentido, ha señalado que planificar el turismo "no es una opción sino un compromiso con los municipios, con las empresas, con el empleo y, sobre todo, con la ciudadanía", para evitar desequilibrios territoriales y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

Además, ha destacado que la planificación estratégica permite "pasar de la reacción a la anticipación y de las actuaciones aisladas a una visión compartida", apostando por un modelo turístico "más equilibrado, más competitivo y más conectado con el territorio".

Según ha explicado, estrategias como TURGranada 2035 no son solo documentos, sino "herramientas vivas que orientan la acción pública y privada, refuerzan la cohesión territorial y generan oportunidades en todas las comarcas de la provincia".

"TURGranada 2035 es una apuesta por el empleo de calidad, por fijar población y por un desarrollo económico más equilibrado, porque cuando el turismo se planifica bien no solo atrae visitantes, sino que construye futuro para la provincia de Granada", ha concluido.

Por su parte, la vicepresidenta I y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha indicado que cuando llegaron a la Diputación de Granada encontraron que no existía una hoja de ruta clara que definiera los objetivos necesarios para construir el modelo turístico de la provincia.

Ante esta situación, desde el Patronato Provincial de Turismo impulsaron un proceso licitando un concurso público con el de dotar a Granada de una planificación turística "sólida y consensuada".

Por último, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que "este documento enmarca la Cultura como un eje vertebrador muy importante en esa estrategia que tenemos compartida Diputación y Ayuntamiento de Granada, y a la que se han adherido todos sus municipios, para seguir fortaleciendo lo que representa la Cultura y el binomio Turismo-Cultura".

Esto, a su juicio permite avanzar en una gestión más sostenible del turismo, "un turismo de calidad, de excelencia y enmarcado también en la planificación estratégica de la propia ciudad" y del proyecto de Capitalidad Cultural que la ciudad defenderá en un mes.

PUNTO DE PARTIDA

Granada afronta esta nueva etapa con una base sólida, marcada por una importante inversión europea en proyectos de transformación digital, la integración en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y el desarrollo de iniciativas pioneras que ya están generando impacto en la gestión y promoción del destino.

Entre las principales oportunidades identificadas se encuentran el auge del turismo experiencial, que sitúa a la provincia en una posición diferencial gracias a su diversidad de paisajes, patrimonio, gastronomía, costa y montaña.

También, la aparición de nuevas modalidades de transporte compartido que facilitan la movilidad del visitante; y el uso de tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia turística y abrir la provincia al mundo.

Asimismo, la consolidación y expansión del Puerto de Motril y del Aeropuerto de Granada refuerzan la conectividad del destino, mientras que la Alhambra se consolida como gran puerta de entrada y canal estratégico para redistribuir flujos turísticos hacia el conjunto de la provincia mediante el uso de storytelling y experiencias conectadas.