Diputación de Granada emplea 100.000 euros en rehabilitación sostenible de la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre

El presidente de la Diputación, junto al edificio de la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre Granada con ocasión del proyecto de rehabilitación sostenible - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado el proyecto de rehabilitación sostenible y mejora de la eficiencia energética del edificio de la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre Granada, una actuación que contará con una aportación provincial de 100.000 euros y que permitirá adecuar las instalaciones del centro para ofrecer un "entorno más eficiente, confortable y adaptado a las necesidades de las personas que realizan en él su proceso de recuperación".

Rodríguez, que ha estado acompañado por el director-presidente de Proyecto Hombre Granada, Manuel Mingorance, ha destacado que desde la Diputación entienden que invertir en infraestructuras sociales es invertir en personas. "Este proyecto no consiste únicamente en mejorar un edificio, sino en ofrecer un espacio más digno, más confortable y más eficiente para quienes están reconstruyendo su vida tras una adicción", ha añadido en un comunicado.

La calidad de las instalaciones también forma parte del proceso terapéutico y del bienestar de quienes las utilizan cada día. Además, el presidente ha señalado que "esta actuación refleja el compromiso de la institución provincial con un modelo de provincia más sostenible y más humano, donde la eficiencia energética y el cuidado de las personas avanzan de la mano.

"Apostamos por proyectos que generan un impacto social real, reducen el consumo de recursos y fortalecen servicios esenciales que desempeñan una labor imprescindible en nuestra provincia", ha abundado al respecto.

Por su parte, Mingorance ha mostrado su satisfacción por el apoyo de la Diputación y ha afirmado que "esta actuación era muy necesaria para rehabilitar el edificio, hacerlo energéticamente más eficiente y garantizar un espacio más sostenible para las personas que atendemos".

Además, ha agradecido el compromiso del presidente de la institución provincial, señalando que "Francis Rodríguez siempre se ha volcado con Proyecto Hombre, reconoce la labor que realizamos con hombres, mujeres y jóvenes de toda la provincia y este respaldo nos permite seguir mejorando la atención que prestamos".

DETALLES DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN

La actuación se desarrollará en la Comunidad Terapéutica que Proyecto Hombre Granada gestiona en Huétor Santillán, un recurso residencial especializado que, tras su reciente ampliación, dispone de 37 plazas para la atención de personas con problemas de adicción que requieren un tratamiento intensivo en un entorno estable y protegido.

El proyecto permitirá intervenir sobre el edificio original para equiparar sus condiciones de habitabilidad y eficiencia a las de la ampliación ya ejecutada. Las obras contemplan la mejora del aislamiento térmico de la fachada mediante un nuevo revestimiento, la sustitución de ventanas y cerramientos por otros de mayores prestaciones térmicas y acústicas, así como la incorporación de un sistema de almacenamiento energético mediante baterías vinculadas a la instalación de autoconsumo existente.

Estas actuaciones contribuirán a reducir las pérdidas energéticas, optimizar el aprovechamiento de la energía renovable y disminuir el impacto ambiental del centro. Además de mejorar la eficiencia energética, el proyecto permitirá crear espacios más confortables para el desarrollo de la actividad terapéutica.

La intervención favorecerá unas condiciones ambientales más estables, reduciendo las fluctuaciones térmicas y el ruido exterior, factores que influyen directamente en el bienestar emocional de las personas usuarias y en el desarrollo de las terapias individuales y grupales. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 117.881 euros, de los que la Diputación de Granada financiará 100.000 euros, mientras que Proyecto Hombre Granada aportará el resto con fondos propios.

La ejecución está prevista a lo largo de 2026 y permitirá consolidar un recurso residencial más eficiente, sostenible y preparado para seguir ofreciendo una atención especializada y de calidad a las personas con problemas de adicción.